立院傳資深立委助理H男性騷多女 受害者多達7人

2018年03月16日 16:24 中時 楊孟立 、 趙雙傑

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎（見圖）出面說明立院性騷擾經過。（趙雙傑攝）

立法院驚傳性騷擾事件；圖為立法院議場。（資料照片／王德為攝）

立法院驚傳資深立委助理H男性騷擾多名女助理，且時間持續長達十年以上！台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎指出，目前有跟她接觸的被害人有四個，聽別人說的案例達七個人次，H男在立法院的時間很久，有些早期發生有些最近發生，受害人有資淺與資深的。

黃怡翎表示，H男講話習慣性會靠很近，甚至要貼到臉，有次跟一個女助理講話甚至直接親臉頰，女助理當場發火，回辦公室跟自己的委員申訴，該委員也打給H男的老闆，「H男的老闆也說有聽過其他人這樣說，至於後續有沒有懲處也不曉得。」

黃怡翎說，另一個案件是大學畢業生，剛進來立法院都不熟，有次H男一進來要資料，手就搭在人家肩膀上，又摟著她，她也不知道該怎麼辦，後來是想辦法躲開H男不要來往。這件事是帶給她很大的傷害，甚至懷疑這是不是立法院的潛規則？是不是要默默接受？

黃怡翎指出，第一時間老闆沒處理H男就很離譜，另一方面，發生性騷擾當下旁邊也不是沒有人，只是大家的習慣是覺得他的個性就是這樣，女生只要離開他就好了。這個社會就是這樣，如果有其他人挺身而出，他的行為會被喝止的，但大家的漠視造成這個行為不斷發生。

媒體詢問H男有何特徵？黃怡翎僅透露是中年男子，但不確定「現在」還在不在立法院，由於加害人與受害者還有業務上的往來，因此也不方便在媒體上公布詳細特徵。

(中時)