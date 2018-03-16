江柏煒博士新書「冷戰金門」看美國解密檔案

2018年03月16日 17:01 中時 李金生

台師大教授江柏煒為冷戰中的金門，還原不為人知的歷史真相。（李金生攝）

台師大教授江柏煒從解密的美國國家檔案中，爬梳冷戰中的金門在世界舞台的地位。（李金生攝）

金管處長謝偉松表示，「冷戰金門」也讓人看到戰地社會的真實面貌。（李金生攝）

江柏煒教授今天在「八二三戰役紀念館」舉辦新書發表會，吸引大批民眾前去。（李金生攝）

台師大教授江柏煒研究團隊引用解密的美國國家檔案，從世界史與地域史的角度，運用大歷史、小故事的舖排，在今（16）日由金門國家公園管理處出版的「冷戰金門」一書中，「解密」這座曾走過2次台海危機的邊陲小島，如何在美國利益和國際媒體關注下，成為全球聚焦的烽火島嶼，也留下美援挹注的戰地軍政經生活史料。

「冷戰金門」一書被視為金門終止軍管以來，將金門在國際舞台曾扮演的重要角色，做最具深度與廣度詮釋的著作。作者江柏煒博士接受金管處委託赴美國國家檔案局蒐集已經解密，有關金門的冷戰影像資料及文字檔案。其中，「This is Quemoy」影片，在YouTube的點閱率高達28萬餘人次。

曾與好友美國費正清中國研究中心主任宋怡明博士，連5天埋首於美國國家檔案資料的江柏煒指出，1950年韓戰爆發，東亞冷戰局勢形成，在往後的10餘年間，走過1954、1958台海危機的金門、馬祖是美國國家利益與國際媒體關注的目標，從解密史料中可以了解金門在國際地緣政治衝突下的地位外，也可看到長期實施戰地政務的金門，管教養衛的庶民生活和經濟發展情況。

帶領研究團隊以2年時間，完成這本以世界史與地域史的交織為主軸，梳理「冷戰金門」的江柏煒指出，從解密檔案中也可以了解當時美國國務院、中情局有關要不要協防金馬、協防到甚麼程度，以及可能影響戰局和確保世界和平的評估與決策外，也可看到金門的軍經建設有一大部分來自「美援」，包括目前的金門縣農試所、畜試所的成立，最初資金也是來自美援的挹注。

在金門努力以戰地史蹟爭取登錄世界文化遺產之際，江柏煒也強調，走過冷戰的金門如今面對的不只是一堆、一群冰冷的混凝土構造物，而是「大歷史」、「小故事」連結而成，具有生命的歷史場景。

(中時)