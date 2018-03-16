國姓枇杷汁多味美　評鑑成績揭曉

2018國姓鄉枇杷評鑑在鄉公所3樓競賽，評審仔細品嚐滋味，給出客觀的分數。（廖肇祥攝）

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2018國姓鄉枇杷評鑑在鄉公所3樓競賽，showgirl手持冠軍枇杷，邀請各界來品嚐。（廖肇祥攝）
2018國姓鄉枇杷評鑑在鄉公所3樓競賽，showgirl手持冠軍枇杷，邀請各界來品嚐。（廖肇祥攝）

「2018年國姓鄉鹿神祭暨枇杷評鑑」16日於國姓鄉公所舉辦，多位專家擔任評審，共有73位農民報名， 獲得「特等獎」者為李佶原；「頭等獎」兩名為陳國彥、劉泰平，另有金質、銀質、優質獎得主，將於17日結合鹿神祭於南港村水鹿大街展售。

國姓鄉枇杷種植歷史悠久，自民國47年至今已有60年歷史，最早有四戶農民引進「茂木」品種栽種，現今整體種植面積達117公頃，為全國第二大（僅次於太平），因氣候、土質自然環境極適合枇杷生長，國姓枇杷特色是果皮易剝、果肉厚、種子小且柔軟多汁，受到許多消費者喜愛，3至5月正值盛產期，是開春後最早採收的水果。

為精進枇杷品質，達成良性競爭，國姓鄉公所舉辦枇杷評鑑，邀請台中區農業改良場、中興大學園藝系、中興大學驗證中心等各領域代表組成評審陣容，依果粒外觀、質地、大小與糖度進行審核，台中農改場助理研究員吳庭嘉表示，好枇杷形狀如水滴、顏色黃裡透橘、絨毛完整，也必須無病斑、藥斑、蟲害、碰傷，風味要足，今年氣候條件佳，枇杷整體品質相當不錯。

經過約2小時評選，共選出特等獎李佶原等20名農友獲獎，而3月至5月也是鹿茸產季，國姓鄉公所17日在南港客家水鹿大街封街舉辦「鹿神祭暨枇杷展售會」，邀請民眾一同感受養鹿人家對鹿神的虔誠，國姓枇杷、精品咖啡、客家創意糕點也會共同展售，結合客家歌舞表演，現場還有消費滿額扭蛋樂抽獎，於農產品區消費滿200元，即可抽獎一次，有機會獲得昂貴鹿茸大禮。

(中時)

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