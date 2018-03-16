蔡旻峰登記參選 國民黨青年軍聯手進攻南市安南區議員選戰

蔡旻峰（黑衣紅領者）在父親蔡瑞源（穿暗灰襯衫者）與親友支持下，16日到國民黨台南市黨部登記參選。（程炳璋翻攝）

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台南市安南區在今年年底議員選舉中，現任5位議員已有4人表態競選連任，國民黨安南區青工會長蔡旻峰16日到國民黨台南市黨部登記，正式投入安南區議員選戰，他與現任議員李中岑都屬國民黨年輕一輩，若通過黨內初選提名，國民黨在安南區幾乎確定以青年世代吹起反攻號角。

蔡旻峰35歲，他的從政路並不陌生，從小學時就當選過學校的小市長，高中時是學生自治會主席，大學當選國民黨17全學生黨代表，出社會後，還在立委陳淑慧服務處擔任7年的秘書，政治路資歷完整。

首次選舉就投入議員選舉，蔡旻峰認為自己雖然年輕，卻正好能打入國民黨經營最薄弱的網路年輕族群，安南區現任5席議員，3席為民進黨籍，1席國民黨、1席無黨籍，藍營過去在安南區擁有兩席的實力，若他通過初選提名，與現任國民黨議員李中岑（30歲）兩人正好以「新生代」之姿，在安南區為國民黨吹起反攻號角。

網路戰、教育政策對蔡旻峰來說並不陌生，過去他曾在臉書發起拒絕淹水連署，也為轄內學校爭取許多經費，這次選戰，蔡旻峰不只用網路高空戰，打算將7成的戰力放在肉搏戰的方式，要用雙腳走遍安南區所有里，逐戶拜訪取得民眾認識與信賴。

蔡旻峰的父親蔡瑞源是正統土城鹿耳門聖母廟文宣組長，16日父子一起發動支持者、好友到國民黨台南市黨部，為蔡旻峰登記初選助陣，並在黨部前高喊凍選。

(中時)

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