運研所試畫藍色標線　單車環島更輕鬆

交通部運研所在澎湖畫設藍色標線，讓單車騎士便於遵循路線。（運研所提供）

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交通部運研所2015年底完成「環島1號線」，串聯全台自行車道，讓騎士不用擔心斷點，沿著單車道就能輕鬆環台，如今再效仿知名的日本瀨戶內海島波海道自行車道畫設藍色標線，將在澎湖、彰化、台南新化試辦，若成效良好，有機會推廣至整條環島1號線，帶起一波單車環島熱潮。

日本瀨戶內海島波海道自行車道被美國CNN譽為「世界7大騎行道路」之一，其特有的自行車道藍色標線，最受騎士讚賞，只要循著藍色標線，就能順利完成70公里島波海道之旅，不怕中途迷路。

運研所指出，我國道路干擾嚴重，機車數量多，決定參考日本經驗，派人赴日實地考察，發現藍色標線（Blue Line）對於自行車道路線指引上更具良好效果，向交通部提出建議後，3月起已於澎湖縣縣道203試辦劃設36公里，接下來還要於彰化、台南新化各畫設10餘公里的藍色標線，預計今年6月底前完成。

運研所主任秘書蘇振維表示，藍色標線易於辨識，而騎士一般看路面的時間較多，若是直立的標誌，很可能會被電線杆、路樹、店家招牌等擋到，失去導引效果；此外，藍色標線不只騎士方便使用，不少路跑或徒步環島的人也覺得實用。

蘇振維說，本次澎湖試辦自行車藍色標線計畫由公路總局代辦施工，試辦期間6個月，若成效良好，即可進行相關法制化作業程序，正式納入法規，並推廣至環島1號線全線。

(中時)

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