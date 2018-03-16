空軍基地最後防線 35快砲夜間實彈射擊曝光

2018年03月16日 17:11 中時電子報 喻華德

國防部發言人今日在臉書公開，空軍防砲部隊昨晚在屏東枋山的空軍防空砲兵訓練中心，執行GDF-006型雙聯裝35公釐快砲夜間實彈射擊的照片及影片，35快砲射速每分鐘高達550發(單管)，曳光彈在夜間噴出壯觀的致命火花。

GDF-006型35快砲與天兵M型射控雷達、麻雀飛彈共同組成天兵防空系統，用於攔截入侵的敵機、巡航飛彈，是空軍基地的最後一道防線。空軍共有24部天兵M型雷達、50門GDF-006快砲、12套四聯裝麻雀飛彈發射器。每套天兵系統編成一個排，含一輛雷達車，兩門35快砲；每個連有兩個排，其中一個排擁有一座四連裝麻雀飛彈發射器。

35公釐快砲實彈射擊，長時間曝光下火光四射，十分耀眼。（圖/取自國防部發言人臉書）

據《聯合報》報導，空軍防訓中心指出，國軍35快砲部隊的測考，是由漢翔公司的拖靶機，拖曳LARTT-9靶標。靶標的長度不到3公尺，直徑不到30公分，雷達反射截面積不到1平方公尺。靶標內具有感應裝置，如果砲彈由35呎範圍內通過，均可以感應得到。以35快砲的測考來說，包括以天兵雷達帶砲，以及砲位自行瞄準。並以共軍「殲轟七」戰鬥轟炸機的尺寸為準，要求砲彈必須通過靶標周邊3.5公尺以內，才算合格。

有興趣的讀者可以留意馬祖日報的動態，可前往馬祖旅遊並親自觀賞萬平操演。（圖/取自國防部發言人臉書）

空軍在民國98至101年間進行「天武七號」計畫，對服役近30年的天兵雷達與35快砲進行性能提升。改良後的快砲由GDF-001型升格至GDF-006型規格，提升為可發射AHEAD高效能彈藥（Advanced Hit Efficiency And Destruction）。AHEAD砲彈發射通過砲口的電子線圈時，射控系統會依據目標方位、速度，計算出砲彈飛抵撞擊點所需的時間，並且同步設定引信，讓砲彈在接近目標時爆炸，內含的152枚鎢鋼彈丸就會形成彈幕。即使來襲的是飛彈之類的小型目標，也能有效摧毀。

天兵防空系統編制與防砲第301至304營，未部屬天兵防空系統的空軍基地則部屬陸射天劍一型防空飛彈及T82式20公釐機砲。樂山長程預警雷達亦有部屬35公釐快砲。

駐守樂山長程預警雷達的防砲第302營第一連。（資料照片/106年1月16日/取自空軍司令部臉書）

研發天兵防空系統的瑞士奧立崗（Oerlikon-Contrves）公司之後被德國萊茵金屬併購。值得注意的是萊茵金屬的最新式「Oerlikon Skynex®」防空系統中，除了最新款GDF009 TREO快砲之外，更包含奧立崗雷射砲（Oerlikon Laser Gun®）。

陸軍馬祖防衛司令部每年會舉行夜間對空實彈射擊「萬平操演」，在北竿、南竿及莒光(東西莒輪流)進行，是可以公開觀賞的夜間實彈射擊，今年的時程尚未公佈，有興趣者可留意《馬祖日報》的動態。

(中時電子報)