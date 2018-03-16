藍批中火機組10＋2增汙染 中市府：非事實

2018年03月16日 17:23 中時 盧金足

台中市環保局長白智榮強調，中火加速汰除老舊燃煤機組，改用效率較高、汙染較小的燃氣設施，改善空氣品質。（盧金足攝）

台中市府要求台中火力發電廠興建2座天然氣機組，改革設備，對市議員顏莉敏稱「2部燃氣機組蓋好了，10部燃煤機組仍繼續運轉」，環保局16日強調，與事實不符，推動燃氣機組取代已老舊第1至4號燃煤機組，絕對有助空品改善，「希望議員查明事實！」全民共同支持改革工程。

環保局長白智榮表示，為管制中火汙染排放，市府2016年制定《管制生煤自治條例》，要求台中火力發電廠於2020年前減少40％生煤用量，大減生煤500萬噸，讓中火生碳許可量從每年上限2100萬噸降至1600萬噸，創下歷年紀錄。

「中火加速汰除老舊燃煤機組，改用效率較高、汙染較小的燃氣設施，改善空氣品質！」環保局強調，依台電規畫，2座天然氣機組原訂2025年完成，但市長林佳龍為加速空汙減量

，爭取台電提早於2023年完工其中1座機組。

中火興建2部燃氣機組的過程中，市府指出，以全廠排放總量逐年減少方式進行管制，2部燃氣機組運轉後，台電同步讓第1至4號燃煤機組退場，市府持續監督進度，並不會如議員憂心「台中火力發電10+2」汙染增量的情形。

環保局說，在燃氣機組興建完成前，持續督促中火完成1至4號機組空汙防制設備，要求啟動第5至10號機組汙染防制設備更新規畫作業。

此外，市府今年再祭出第3次空汙排放標準加嚴研訂，公告日起4年內中火必須完成改善，屆時中火既有燃煤機組的空汙排放將降到接近燃氣機組的排放水準，粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的減排比例都將達5成以上。

「未來11、12號天然氣機組順利增設，在空汙季期間可增加電力調度彈性及降載額度，甚至取代1至4號既有燃煤機組！」白智榮強調，市府對抗空汙，與民眾站在一起，對於中火汙染管制只會越來越嚴格，對於中部地區空品將有直接改善的幫助。

(中時)