龍華學生 體驗飢餓缺水

2018年03月16日 17:10 中時 甘嘉雯

龍華科大學生，體驗飢餓缺水情況。（甘嘉雯翻攝）

龍華科技大學第一屆飢餓體驗活動於16日‪早上8點30分‬由葛自祥校長帶領下展開12小時的飢餓體驗，在活動期間參加者們不進固體食物，僅能靠流質飲品補供熱量，因此「水」對他們來說比平常更為重要。參與飢餓活動的學生們紛紛表示，今天能感受身為台灣人真的很幸福，因為即便在飢餓的情況下，仍可以飲用乾淨的水充飢、甚至還有果汁、牛奶、豆漿等流質食物。

同學們亦對於世界上仍有上億的人口為水所苦而感到不可思議，決定以實際行動為世界最脆弱國家的水資源問題付出心力。學生會會長林庭宏說，「水不管對人體或生活都是不可或缺，生長在台灣的我們，很容易取得乾淨的水，所以很難體會非洲人的辛苦。而這次透過飢餓的方式，讓大家能去思考，當我們已經陷在飢餓的困境中，若連應該是垂手可得的水都無法安心的飲用時，我們的生活將會變得如何。」

學生會美宣部長解沛霓表示，此次活動除了飢餓體驗外，全校14個系會也共同響應，發想多項水資源體驗活動，如赤腳提水、利用樹葉儲水等，就是希望同學們能夠在遊戲中感受發展中國家取水及儲水的不易，轉而開始重視水資源議題。當天學生會也發起零錢愛心捐，邀請全校師生投下小零錢，為非洲的兒童投下健康成長的希望。

龍華科技大學葛自祥校長表示，時常看到電視報導非洲孩子因為取水必須犧牲童年及被迫剝奪受教育的權利，內心感到很不捨，因此看到學生們能化想法為行動，付出心力為遠方的孩子及其家庭帶來希望，覺得很欣慰。「當我們伸手幫助他人時，自己的心也會變得更富足。」

(中時)