龍華學生 體驗飢餓缺水

龍華科大學生，體驗飢餓缺水情況。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中時
龍華科大學生，體驗飢餓缺水情況。（甘嘉雯翻攝）

龍華科技大學第一屆飢餓體驗活動於16日‪早上8點30分‬由葛自祥校長帶領下展開12小時的飢餓體驗，在活動期間參加者們不進固體食物，僅能靠流質飲品補供熱量，因此「水」對他們來說比平常更為重要。參與飢餓活動的學生們紛紛表示，今天能感受身為台灣人真的很幸福，因為即便在飢餓的情況下，仍可以飲用乾淨的水充飢、甚至還有果汁、牛奶、豆漿等流質食物。

同學們亦對於世界上仍有上億的人口為水所苦而感到不可思議，決定以實際行動為世界最脆弱國家的水資源問題付出心力。學生會會長林庭宏說，「水不管對人體或生活都是不可或缺，生長在台灣的我們，很容易取得乾淨的水，所以很難體會非洲人的辛苦。而這次透過飢餓的方式，讓大家能去思考，當我們已經陷在飢餓的困境中，若連應該是垂手可得的水都無法安心的飲用時，我們的生活將會變得如何。」

學生會美宣部長解沛霓表示，此次活動除了飢餓體驗外，全校14個系會也共同響應，發想多項水資源體驗活動，如赤腳提水、利用樹葉儲水等，就是希望同學們能夠在遊戲中感受發展中國家取水及儲水的不易，轉而開始重視水資源議題。當天學生會也發起零錢愛心捐，邀請全校師生投下小零錢，為非洲的兒童投下健康成長的希望。

龍華科技大學葛自祥校長表示，時常看到電視報導非洲孩子因為取水必須犧牲童年及被迫剝奪受教育的權利，內心感到很不捨，因此看到學生們能化想法為行動，付出心力為遠方的孩子及其家庭帶來希望，覺得很欣慰。「當我們伸手幫助他人時，自己的心也會變得更富足。」

(中時)

電纜線維修闖私人土地居民不滿 行銷林內風光 雲縣府舉辦單車遊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。