樹德科大流設系畢展 時尚內涵獲讚賞

《狂工釋放／Pressure Explosion》反映對社會議題觀察敏銳，獲得不少共鳴。(郭韋綺攝)

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樹德科技大學流設系畢展主題「SIZE」，窺探人們歷經時代淬鍊洗滌到達的尺度和境界，16日在設計大樓發表得獎服裝設計作品，學生創作理念涵蓋批判反思和社會議題，讓時尚也能具有深度與內涵，讓人眼睛一亮。

藝術總監蕭儀表示，尺寸在時尚產業就代表多元，不是單一，創作者的風格、想法也都有所不同，這次有討論安樂死議題、動保問題、薪資壓榨，也有探討人性黑暗面，靈感來源四面八方，並擁有高度實驗性、原創性，在在呼應這屆畢展主題SIZE的精神。

ELLE雜誌總編輯盧淑芬說，她受邀參加多次畢展，發現服裝設計系學生進步很多，把理念、想法變成時尚，獲得一致認同和推崇，並不是一件簡單的事，她鼓勵學生時尚這條路要用馬拉松的心情走下去。

會場一共展出10組靜態作品、14組動態作品，皆依學生個人主修及專長，創作動態時裝搭配整體造型，不少經紀公司、服飾廠商代表、星探，也穿梭在會場尋找具有潛力的明日之星。

動態作品中，《狂工釋放／Pressure Explosion》以誇大的尺寸與幾何，呈現壓迫感，視覺上負擔、壓榨的氣味，反映對社會議題觀察敏銳，獲得不少共鳴；《衣關禽獸／BRUTE》展現「人本是獸，衣飾是偽裝，社會是牢籠」意涵，也非常吸睛。

(中時)

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