毛孩的天堂！桃園腹地超大咖啡廳　如同小型動物園

2018年03月16日 17:23 中時電子報 綜合報導

毛孩對於主人來說就像自己的孩子、摯友，近年也越來越流行帶著毛孩一同旅行，因應這樣的需求增加，各業者紛紛開放寵物友善空間，讓主人和寵物可以同享美好時光！位於桃園新屋鄉的「3號咖啡」佔地2000多坪，廣大的腹地可以讓毛孩盡情奔跑，更是民眾聚會休憩的最佳地點。

老闆黑手出身 一步一腳印從零開始

左為店狗丁丁，右為亞達伯拉象龜。(中時電子報攝)

「3號咖啡」的前身是極限運動飛行傘的起飛場地，因緣際會下，機械專業出身的老闆決定跨領域一切從零開始，考取廚師執照、學習製作pizza。因著喜愛動物這單純的原因，讓咖啡廳變身為小型動物園，無論是店狗、變色龍、亞達伯拉象龜，甚至是驢子都可以在館內看到。

戶外親子區設有遊樂場。(中時電子報攝)

「3號咖啡」共有兩館，一館只限民眾進出，二館則是寵物餐廳，兩館相連在一起，戶外則有親子區。老闆說，目前正著手進行打造沙坑遊戲區，未來還會增加狗狗專用的游泳池，更有無障礙坡道，可以說是一間共融式的咖啡廳。

空間寬敞舒適 可容納500人

「3號咖啡」位於有西南風故鄉之稱的永安漁港旁，室外有6個峇里島風的休憩涼亭，可望著大片草原、享受海風。停車場更有200個車位，門口還有腳踏車租賃處，飽食一頓後可享悠閒的鐵馬之旅。

店內餐點更是多元、選擇多，其中薑絲鹹蛋手工披薩最獨特，全是老闆精心研發，餐點也都是現煮現做，吃得出老闆的用心！想要來趟桃園輕鬆之旅嗎？帶著毛孩來3號咖啡館坐坐吧！

(中時電子報)