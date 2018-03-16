印度北部一個邦通過新法 性侵12歲以下女童者可判死刑

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印度性侵案層出不窮，今年1月印度一名8個月女嬰遭性侵一案又引發全國關注。印度北部哈里亞納邦15日通過了一項法案，明訂性侵12歲以下女童者，可判處死刑。目前，法案需印度總統簽署，才能正式完成立法。

根據這項法案，一人或多人性侵12歲以下女性，每個人都會被視犯罪，被判刑期不得低於20年，最高可判死刑。此外，任何人向任何婦女發動襲擊或使用武力，可能被判處兩年至七年的有期徒刑和罰款。

不過，印度國會黨團領袖喬杜里則認為，應該取消對犯罪對象的年齡限制，讓性侵案的嫌疑人都可能被判處死刑。

喬杜里表示，無論是成年女性還是12歲以下的女性，性侵就是強姦。這是對女性身體的侵犯，比謀殺更糟糕。哈里亞納邦現在被稱為印度的「性侵之都」，因此眾議院需要討論這一規定並在未來取消年齡上限，多名國會議員也表態支持。

印度性侵兒童案十分常見，而且還在激增。據印度國家犯罪檔案局最新數據顯示，2016年印度記錄在案的涉及兒童的強姦案共19765起——相比2015年的10854起上升了82％。

據英國廣播公司（BBC）曾報導，幾年前，一名11個月大的印度女嬰在其母身旁熟睡時遭到鄰居綁架，並被殘忍地強暴了兩小時。2015年11月，印度南部城市海得拉巴一名3個月大的嬰兒遭到綁架及性侵。

(中時)

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