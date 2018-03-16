打網球突倒地 竹縣消防小隊長剛好在場救1命

2018年03月16日 17:28 中時 莊旻靜

廖奕棋為新竹縣消防局竹北分隊小隊長，也是資深救護教官，時常在外宣導CPR、使用AED的重要性。（新竹縣消防局提供）

「絕不讓你在我面前走掉！」新竹縣消防局竹北分隊小隊長廖奕棋今天（16日）上午7點，在竹北市三民網球場運動時，發現另名廖姓球友突然倒地，他立即發揮專業，在評估其已無脈搏狀況下，立即做CPR急救，直到救護車到場使用AED電擊，在場即恢復心跳，送醫後恢復意識，及時救回一命。

廖奕棋平日即有到三民網球場打球的習慣，但與49歲的廖姓男子互不相識，16日上午7點許，廖男與其他3名球友進行雙打，突然無預警倒下，並開始抽搐，肢體呈不正常放電的攣縮狀態，廖奕棋本以為廖男是癲癇發作，後來見他臉色發黑、瀕死呼吸，立即衝上前評估脈搏，發現無生命徵象後，立即開始CPR急救。

廖奕棋回想起事發狀況，仍心有餘悸，他說這是他從事消防工作近30年來，首次目擊OHCA（到院前心肺功能停止）。當下他一邊CPR，也請在場民眾通報消防局及警察局，在路口引導救護車，而光明救護分隊約3分鐘抵達現場，使用自動體外電擊器（AED）電擊，未到院時，廖男已恢復自主心律，經消防員送往東元醫院後，一度無生命徵象的廖男，恢復意識、可正常對談。

廖奕棋為新竹縣消防局最資深救護教官，他從事消防工作27年，也是消防署第1期教官班結訓、具備高級救護技術員證照，他說，平日在外救護宣導時，時常強調現場CPR的重要性，在心跳停止未能及時處理，4至6分鐘後腦部會因缺氧而受損，10分鐘後腦部將永遠死亡。

廖奕棋也說，過去民眾擔心口對口人工呼吸有衛生疑慮，但他也指出，現今急救不強調給氧，若能確實進行CPR按壓，也會有成效，而CPR的目的是藉由體外按壓心臟的方式維持血液的循環，使氧氣足以供給到重要器官，病患能否存活仰賴「生存之鍊」的完整連結，包含早期求救、早期CPR、早期電擊去顫、完整的高級心臟救命術以及醫院後端的整合復甦後照護。

除了CPR壓胸之外，第一時間取得AED給予電擊也是重要關鍵，新竹縣消防局去年拍攝宣導短片「小丸子不要不要」，也說明AED的使用時機與方式，民眾可以上youtube網站搜尋。

(中時)