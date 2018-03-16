IG打卡聖地！彩色海芋超浪漫 裝置藝術拍不完

2018年03月16日 17:32 中時電子報 綜合報導

隨著氣候漸漸風和日麗，賞花人潮越來越多，今年桃園的重頭戲就是彩色海芋季！為期16天的「2018桃園彩色海芋季」成為最新的打卡新據點，此次展示5個品種的海芋，以及8個大型的花卉裝置藝術供民眾拍照欣賞，區內還有創意花田競賽展區和農創市集，讓民眾感受浪漫氣息、觀感滿足、飽餐一頓！

多品種海芋美不剩收 活動多元人潮湧

罕見的紫紅色海芋。(中時電子報攝)

2018桃園彩色海芋季以「戀人勝地，幸福桃園」為策展目標，以彩色花芋為主軸，輔以花海、田園、裝置藝術、體驗活動結合農村純樸景觀。進入園內會被五彩鮮豔的海芋花海吸引，這次的海芋不單只有白色，而是有黃、粉、橘、紫紅、外白內紫5個品種，還有屬於各自的名稱，分別是阿卡金、悄悄話、碧翠絲、蘇門答臘以及畢卡索。

除了花卉展示以外，還有每周六、日以「幸福」為主題的活動，3/17-3/18舉辦的單身男女互動活動、小花童選拔秀，以及花式調酒秀、樂團表演；3/24-3/25舉辦的古禮再現、爵士樂團、花田踩街和展演活動等，讓民眾沉浸幸福洋溢時刻。

8座花卉裝置藝術 民眾紛紛搶拍

史前一萬年的長毛象，像是低語訴說著我願意愛你一萬年。(中時電子報攝)

每座裝置藝術不單只是供人欣賞，而是都有主題和小故事。走進入口會先看到「入口意象」，以大園在地花卉特色結合此次活動主軸，透過相框意象展現桃園彩色海芋季；「芋定終身」是用鑽石戒指象徵著與你約定的歷久彌堅，圈住戀人們互許終身的幸福；「幸福馬車」祝福著每位新人在此求婚或許下心願，都能馬到成功；「心心相芋」是大型愛心組成，象徵調皮的邱比特，讓戀人的心緊緊相依。

海芋打造的天使教堂。(中時電子報攝)

「天使教堂」是透過海芋打造的教堂意象，象徵天使帶著祝福，見證戀人互許誓言、守護彼此的愛情，創造浪漫婚紗的攝影景點；「甜心城堡」是由童話故事風格呼應浪漫婚禮主題，營造甜蜜幸福氛圍；「甜蜜祝福」由成對天鵝深情相望，交織出心型拱門，就像是祝福每位走進拱門的人們甜蜜幸福；「愛你一萬年」用長毛象象徵伴侶願意愛你一萬年的告白。

桃園彩色海芋季展期為2018/3/10-2018/3/25，除了賞花還有手作芋花園DIY體驗、婚紗和糕餅體驗、青農講座、VR體驗等，帶給民眾豐富的觀感享受，一起與花卉來場浪漫的幸福約會吧！

(中時電子報)