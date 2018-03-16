大腸癌的「夜市人生」 亂食讓腸瘜年輕化

2018年03月16日 17:41 中時 陳志祥

一項調查顯示，國內大腸癌有「年輕化」趨勢，30至49歲從2005至2015年腸癌成長1.5倍，這與其他國家10年來的研究相契合，而大腸瘜肉好發的上班族，竟有60.8％愛到夜市／路邊攤吃宵夜。

國健署統計，大腸癌已連續10年成為國內癌症發生人數之冠，每年約新增1萬5000起病例，而大腸瘜肉為大腸癌前身，藉由找出易罹患瘜肉的「共同」不正常生活習慣，幫助國人進一步提前預防腸癌發生，維護腸道健康。

台灣癌症基金會針對全台2565位25至59歲上班族進行「大腸瘜肉問題與生活聚落調查」，結果有194人發現大腸瘜肉、占有7.6％，腸瘜肉好發聚落有4大類，包括愛到路邊攤／夜市吃宵夜、長工時的工業園區／科技園區工作、久坐上網／看電視與熬夜看午夜場電影。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，患腸瘜上班族吃宵夜比例以及三餐不正常的比例相對高出許多，呈現「亂食」情形。且所有受訪者中，僅有9.0％達每天攝取3蔬2果的建議值、71.6％做不到，顯示國人蔬果攝取過少，須多吃蔬果。

由於40歲-49歲即是腸瘜的高發年齡，賴基銘提醒國人及早開始自主篩檢，尤其有不良生活習慣者更應注意，以預防大腸瘜肉及腸癌，他說，糞便潛血檢查便宜又有效，100人陽性反應可抓出40人有瘜肉、5人有大腸癌，剩下是痔瘡患者，而且驗出陽性一定要進一步做大腸鏡。

台灣癌症基金會營養師張瑀芳認為，民眾應遵循「蔬果彩虹579」原則足量攝取，也可以透過優酪乳維護腸道菌相平衡與健康。

(中時)