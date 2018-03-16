健身產業正夯 業者大手筆發百萬紅包

健身業者犒賞員工，斥資6千萬舉辦春酒，會場以「Ocean World」為主題，打造海洋等造型，吸引員工拍照。(林欣儀攝)

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健身中心World Gym台灣區總裁柯約翰認為，台灣健身市場近幾年蓬勃發展，但仍有很大空間。(林欣儀攝)

健身產業引領流行，台灣知名健身品牌World Gym為犒賞員工，大手筆斥資6千萬元、16日在台中國際展覽館舉辦春酒活動，共有3100多名員工參加，World Gym並祭出最大獎350萬元大紅包，現場氣氛high翻天。業者強調，台灣健身民眾約佔人口數3至4％，產業前景看好。

3千多名身穿西裝、禮服的World Gym員工齊聚台中國際展覽館，館內並設置珍珠貝殼、美人魚池及大泡泡球等裝置藝術，吸引許多員工拍照。業者指出，犒賞員工，春酒活動以「Ocean World」為主題，寓意航向新世界，會場也結合海洋、海盜等主題，打造奇幻神秘世界，還將海盜船開進會場。

此外，為犒賞員工，World Gym也大手筆拿出4千萬元獎金，World Gym台灣區總裁柯約翰指出，總計4千萬的獎金共分成600多項，其中最大獎為350萬元，較去年的300萬增加。

柯約翰表示，去年業績較前年增加約3成，今年預定業績目標也要成長3成，希望在明年上旬提出公開募股申請、目標盼年底上市，特別的是，為吸引更多民眾加入健身行列，今年推出2個新品牌，分別為小型簡單健身房、教室型預約課程，以較低價格盼拉抬業績。

柯約翰指出，全台目前約有80萬人有上健身中心運動的習慣，佔人口比例達3、4％，較3年前的2.5％增加不少，但歐美會上健身房的人口多達15、16％，顯見台灣健身市場空間仍很大。

(中時)

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