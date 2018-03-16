軍改方案 以照顧中低階軍士官為優先

2018年03月16日 17:44 中時 曾薏蘋

總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁今與立委討論軍人年金改革，其中服役滿20年，起支俸率50%，以及服役滿20年，起支俸率55%等二案，將以照顧中低階軍士官為優先考量，較獲得委員共識。

總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億表示，各界極為關注的軍職人員退撫新制俸率的計算，政府必須衡酌照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的諸多因素。

林萬億說，綜整各界所提三項方案中，服役滿20年，起支俸率50%，中將階以下每增加一年年資增加2.5%、上將增加2%；以及服役滿20年，起支俸率55%，每增加一年年資增加2%、第31年起每增加一年年資增加1%等二案，與會委員聚焦討論獲致共識，

林萬億說，建議服役滿20年，起支俸率60%，每增加一年年資增加1.5%一案，由國防部財務分析顯示，財政難以負擔，應不可行。

林萬億強調，將以照顧中低階軍士官為優先考量，兼顧政府財政負擔，並規劃以訂定年資採計上限為配套，也能回應社會對年金改革的高度期待。最後，各該方案仍須由行政機關再做細部精算，以提供政策決定參考。

陳副總統今中午再度邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組委員，繼8日會議尚未討論的軍人年金改革待協商議題，進行意見交流與溝通。

副總統表示，這次會議是針對軍職人員退撫新制的退休俸起支俸率及年增率等，透過國防部提供新的參數試算數據，作為會議討論的參考，經由充分討論，以尋求與會委員們最大共識，期共同努力推動年金改革工程。

(中時)