鼓勵閱讀探索世界 南市圖今年走進安南區深耕閱讀

2018年03月16日 17:43 中時 曹婷婷

台南市立圖書館16日啟動「2018非讀Book點亮閱讀之星─圓夢計畫」，結合企業與民間團體的力量，將閱讀帶進大台南小校，建構「書香大台南」。(曹婷婷攝)

人手一支手機的年代，現代人幾乎忘了書香的味道，偏廢閱讀的可貴，台南市立圖書館16日啟動「2018非讀Book點亮閱讀之星─圓夢計畫」，結合企業與民間團體力量，今年將走進安南區5校、把閱讀的美好帶進大台南小校。

代理市長李孟諺說，現代人有80％時間在看手機，不熟悉閱讀紙本，忘記書香味，越來越不讀書，甚至連寫字都變得陌生，他說，透過閱讀扎根，找回閱讀美好非常重要，他打趣，字寫不好就不可能當市長，因為當市長要常簽公文、簽名，字寫太醜會很沒面子。

李孟諺本身也愛看書，他說，讀書、演講可以讓我們用幾個小時的時間，學習別人一生的智慧，因此，閱讀是最好的投資，更需要從小培養。近年，台南市斥資2億多元完成學校圖書館誠品化及社區圖書館優質化，新總圖也已興建中，國圖南部分館也設在新營，有優質閱讀環境，但更重要的是閱讀人口的提升。

文化局長葉澤山說，培養更多閱讀人口，是推動書香城市很重要的部分，台南市立圖書館2008年起辦理「種下書香種子」活動，贈書給孩童，但在辦理活動時，發現有些孩子因缺乏閱讀經驗，不會為自己挑書，為了讓學童能選出自己喜歡的書，2013年起啟動「種子偏鄉灑」，深入校園辦理故事繪本導讀活動，透過閱讀引導，讓閱讀種子深化在每位學童心中，讓學童愛上閱讀。

今年，重啟大台南的希望閱讀工程，「2018非讀Book點亮閱讀之星─圓夢計畫」從安南區出發，與青草國小、學東國小、南興國小、顯宮國小、鎮海國小合作，從3月20日起至5月15日以「情緒教育」、「問題解決教育」為主題，安排帶狀繪本導讀課程，養成閱讀習慣。

共同推動閱讀的台窩灣樂讀協會徐郁富理事長提到，協會創立10年來，秉持NGO服務精神，很多故事媽媽一起推動多元閱讀，養成孩子閱讀的好習慣。顯宮國小校長魏萬能說，學校因閱讀推動，看見學生的知識量與理解力成長，可見閱讀是學習的基礎，也是學習知識最快的方法。

「點亮閱讀之星─圓夢計畫」活動延伸至4月「2018非讀Book臺南愛讀冊─種下書香種子」，邀低年級學生到館，並致贈學童1本好書，活動獲得企業與民間單位的資源挹注，包含台窩灣樂讀協會故事志工的協力，和通建設股份有限公司、台灣比菲多醱酵股份有限公司支持贊助，一起推動書香台南的理念。

(中時)