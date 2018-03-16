男女有別 俄國女性明顯比男性更支持普丁

2018年03月16日 17:57 中時 季節

不同政治人物的政策或特質，可能導致特定類型的選民特別青睞他。俄國總統普丁，在女性選民當中的支持率，就遠遠高於男性選民。

《紐約時報》16日報導指出，普丁2000年首次參選總統時，獲得的選票有61%來自女性選民，男性僅39%。這種性別差議持續存在，據皮尤研究中心(Pew Research Center)的資料，2012年，75%的女性表示支持普丁，而男性的則是69%。

美國政府資助的調查機構FOM在2月份的調查顯示，在18日的總統選舉中，69.2%的女性表示計畫投票給普丁，而男性僅有57.5%。

紐時指出，俄羅斯女性要比男性長壽十年，這是世界上最大的兩性預期壽命差距。根據世界衛生組織(World Health Organization)2015年的數據，俄羅斯女性的預計壽命達到76歲，而男性只有65歲。到女性到達退休年齡時，她們的丈夫往往已經死去，她們的日常生活包括照顧孫輩，花時間陪伴其他老年女性和看電視。

紐時指出，俄國老年女性對普丁的情感——他是她們生活中唯一的一個同齡男人——似乎反映了俄羅斯男性的缺席所留下的空白與創傷。這些女人們說，普丁不懶惰。他滴酒不沾。他冷靜、清醒、甚至是迷人的。75歲的退休教師安娜•維雷索娃(Anna Veresova)對紐時談到普丁時甚至表示：「理論上，他是我們想要的完美男人。」

(中時)