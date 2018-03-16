持鐵棍虐打4歲女童致死 鶯歌虐童案犯嫌殺人罪起訴

涉嫌持鐵棍打死女童的25歲莊男，新北地檢今依殺人罪嫌起訴莊男與莊母。（中時資料照）

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新北市鶯歌區4歲女童去年11月慘遭虐死丟包醫院，檢警相驗時發現，女童全身遍布近百條新舊傷，腿骨外露，氣管內還卡有米粒，顯示死前連咀嚼的力氣都沒有，最後因傷重引發敗血症而死，新北地檢今依殺人罪嫌起訴涉嫌施虐、阻擋社工訪查的莊姓母子。

全案起於去年11月22日，4歲女童奄奄一息遭丟包恩主公醫院，警方循線逮捕25歲莊嘉億及其母親，經追查發現，女童母親因毒品案入獄，將女童託付莊姓同居人，不料莊男不堪吵鬧，長期持毛巾、鐵棍虐打，造成女童體無完膚，傷口潰爛流膿，甚至打到腿骨外露，卻僅用棉花塞住傷口。

警詢時，莊男及母親相互推託責任，羈押期間莊男還寫自白書，辯稱都是媽媽打得，還稱因虐童入獄，被室友欺負的很慘，最後則坦承動手施虐；莊母則稱「問心無愧！」堅決否認犯行。

檢警表示，莊男及莊母無業且皆有吸毒，生活日夜顛倒，也造成女童作息不正常，營養不良，牙齒全蛀光，死前一周因傷重意識不清，加上外露的骨頭不斷發炎流膿，女童連咀嚼、說話的力氣都沒有，甚至直接便溺。

同住的莊男哥哥及姪子證稱，曾質問弟弟為何虐打女童，莊男僅推託是不小心，也說不敢帶去醫院；10歲姪子表示，「叔叔給我一碗粥要我幫忙餵，但妹妹身體癱軟只能含著飯，最後就GG了……」

檢察官痛批，連10歲姪子都知道女童不送醫會死亡，莊姓母子卻怕犯行曝光，遲遲未將女童送醫、阻礙社工訪視，認定莊姓母子有殺人的不確定故意，改以最重的殺人罪論罪。

(中時)

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