2018年03月16日 17:55 中時 呂筱蟬

外籍生造訪大坡國中，體驗陶藝課。(大坡國中提供)

外籍生造訪大坡國中，體驗陶藝課。(大坡國中提供)

新北市中華中學外國學生由董事會秘書詹昕婷帶領，於16日到桃園市大坡國中進行國際交流。大坡國中校長黃博欽表示，兩校之間的交流行之有年，此次活動較往年特別的是，外國學生當中有一位來自立陶宛的學生，讓大坡國中的師生都感到很新鮮。

除立陶宛籍學生之外，另外有來自於韓國丶巴西以及法國的多位學生，每位外籍學生除了入班以簡報方式介紹祖國的風土民情及文化丶近距離與學生交流之外，校方也特地安排他們參與大坡國中的特色陶藝課程。

巴西學生說，在家鄉從來沒有接觸過陶藝課程，親手捏製陶土的感覺讓他印象深刻；立陶宛學生也興奮表示，大坡國中的學生好可愛，雖然是第一次見面，但是他能夠充分感受到學生的熱情。

大坡學生林家暄說，以前只有在電視上看過韓國人，現在突然出現在眼前，會想好好把握機會跟他們聊聊；學生楊宏文也表示，雖然聽不太懂外國學生的話語，但是從簡報當中可以去猜測及體會他們要表達的東西，能夠學到跟外國人溝通的技巧。

校長黃博欽說，兩校的交流今年邁入第四年，大坡國中位處偏鄉，學生多半很少有機會跟這麼多國家的人民接觸，每年的交流都讓學生視野開闊且收穫良多，只要是對學生有幫助的事情就會繼續推行下去，讓學生不花錢也能像出國一樣感受不同的國家。

(中時)