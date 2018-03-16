外籍生造訪大坡國中 體驗陶藝課

外籍生造訪大坡國中，體驗陶藝課。(大坡國中提供)

友善列印
中時
呂筱蟬
外籍生造訪大坡國中，體驗陶藝課。(大坡國中提供)
外籍生造訪大坡國中，體驗陶藝課。(大坡國中提供)

新北市中華中學外國學生由董事會秘書詹昕婷帶領，於16日到桃園市大坡國中進行國際交流。大坡國中校長黃博欽表示，兩校之間的交流行之有年，此次活動較往年特別的是，外國學生當中有一位來自立陶宛的學生，讓大坡國中的師生都感到很新鮮。

除立陶宛籍學生之外，另外有來自於韓國丶巴西以及法國的多位學生，每位外籍學生除了入班以簡報方式介紹祖國的風土民情及文化丶近距離與學生交流之外，校方也特地安排他們參與大坡國中的特色陶藝課程。

巴西學生說，在家鄉從來沒有接觸過陶藝課程，親手捏製陶土的感覺讓他印象深刻；立陶宛學生也興奮表示，大坡國中的學生好可愛，雖然是第一次見面，但是他能夠充分感受到學生的熱情。

大坡學生林家暄說，以前只有在電視上看過韓國人，現在突然出現在眼前，會想好好把握機會跟他們聊聊；學生楊宏文也表示，雖然聽不太懂外國學生的話語，但是從簡報當中可以去猜測及體會他們要表達的東西，能夠學到跟外國人溝通的技巧。

校長黃博欽說，兩校的交流今年邁入第四年，大坡國中位處偏鄉，學生多半很少有機會跟這麼多國家的人民接觸，每年的交流都讓學生視野開闊且收穫良多，只要是對學生有幫助的事情就會繼續推行下去，讓學生不花錢也能像出國一樣感受不同的國家。

(中時)

要好水竹市議會3黨團共提案解決… 屏東市20萬人保衛戰 市公所首發…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。