女星李維維性感蹦奶 為Audrey站台

2018年03月16日 17:57 中時 吳娮翎

Audrey品牌櫃進駐EASY SHOP士東店，李維維出席站台。（奧黛莉提供）

內衣龍頭台灣奧黛莉公司旗下第一主力品牌「Audrey」，繼2016年於都會地區陸續開出路面專門店，2017年為加速在百貨公司到不了的社區型商圈開設路面店，以擴大品牌的服務範圍，首先整合了其同集團內的自有通路資源，針對坪數約30坪以上的EASY SHOP進行合作，採店中櫃的模式進駐Audrey品牌形象櫃，以更完整的品牌形象走進社區與女性的生活空間。

Audrey佈局路面店除了可補強百貨櫃位空間的侷限，以求更完整呈現品牌精神、商品設計理念與商品完整系列的展演外，更希望以寬敞的空間提供消費者更好的體驗與服務，目前於中大型的EASY SHOP店內設置店中櫃的模式，櫃位空間約在6-15坪左右，較百貨公司可提供的空間更為寬敞，以此彰顯品牌特色與精神，更能讓消費者擁有更私密與自在的空間來體驗品牌與商品。

Audrey目前百貨櫃約16個、路面店37家，整體通路佈局以單點業績提升及展現品牌特色與精神為主，在此雙軌原則下，Audrey2018年在加速展店的策略下，針對單點表現不彰之櫃點亦同步加速洗牌進行擇優汰劣，不論是百貨櫃或是路面店中櫃皆在此一進退雙管齊下的通路策略下同步運作，預計2018年在擇優汰劣後全台百貨及路面店可望達到總店櫃數60家的目標，因此預估在第一季及第三季中可能有較大的百貨進撤櫃動作，EASY SHOP店內設置店中櫃的模式除了同步進駐外，亦可能同步加速進行擇優汰劣。

Audrey櫃將於3月16日正式進駐EASY SHOP台北士東店，米白的溫暖色調、高雅VIP休息區、寬敞舒適的更衣室、最新主打商品的機能分區陳列，都是對女生每個需求都設想週到的貼心設計，品牌櫃展示的是最新春夏系列，Audrey Royal的巴黎弧蝶，Audrey Royal皇家奧黛莉以奧黛莉近六十年的縫製工藝融合時尚潮流，並以頂級的leaver lace為主要材料來源，創造出華麗高貴的皇家奧黛莉系列商品。

EASY SHOP台北士東店開幕慶活動期間16日起至25日，獨家優惠有指定內衣最低一套980元，開幕限量款買一套送一套，買愈多送愈多。另外全店正品消費滿3500元現折600元、正品消費滿5000元現折1000，除了滿額折外再加碼單筆發票滿4500元送手提複底原味鍋，數量有限送完為止。從3月16至18日下午2點到5點現場更準備了精緻茶點提供享用。

(中時)