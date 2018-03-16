屏東市20萬人保衛戰 市公所首發生育獎勵金

屏東市公所3月1日頒布生育獎勵金補助申請辦法，迄今有8對夫妻申請。16日代理市長程清水（左）到醫院頒發第一筆獎勵金給謝氏夫妻。（潘建志翻攝）

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屏東市人口將跌破20萬人，面對人口保衛戰市公所祭出生育獎勵金，鼓勵市民多多生育，增產報「市」，從3月1日開始實施，迄今有8人申請。16日代理市長程清水到醫院發放第一筆獎勵金，給在3月1日生下新生兒的謝氏夫妻。

屏東市二月底人口數僅剩20萬227人，20萬關卡即將失守。代理市長程清水表示，屏東市人口數一旦跌破20萬，市政相關建設補助經費將縮水，影響市民權益，少子化及人口結構老化更將嚴重影響未來城市競爭力。

市公所因此於3月1日施行生育獎勵金補助辦法，3月1日以後出生，於屏東市完成出生登記的新生兒，父母一方需設籍屏東市1年以上，第一胎補助1萬元、第二胎1萬5千元、第三胎2萬元，依此類推。

辦法實施後迄今有8對父母申請，經公所審查後，程清水16日到醫院頒發首份生育獎勵金給1日生下新生兒的謝氏夫妻，因為是第二胎，頒發1萬5千元的獎勵金。

先生謝秉宏說，第二胎是女兒，預產期在3月中，因胎位不正提前剖腹產。他覺得這個政策很棒，雖然不會為了獎勵金生小孩，但對父母來說不無小補；現在有一兒一女，已經足夠，未來不會考慮生第三胎。

屏東縣目前有超過2/3的鄉鎮市發放生育獎勵，雖然有民眾認為此舉無法根本解決問題，市公所說，總是個誘因，評估每年發出金額約1200萬元。程清水說，未來將陸續推動更多幼兒福利，並打造更友善的成長環境，希望有效提高屏東市生育率。

(中時)

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