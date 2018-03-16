三百年來第一次！小琉球碧雲寺觀音跨海遶境

小琉球舉辦觀音佛祖文化祭，碧雲寺觀音佛祖300年來首次「渡海慈航」到東港遶境，縣長潘孟安（左）和代理鄉長林愛玲推薦小琉球的文創商品。（潘建志攝）

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小琉球舉辦觀音佛祖文化祭，碧雲寺觀音佛祖300年來首次「渡海慈航」到東港遶境，16日記者會宣布起航。（潘建志攝）

300年來第一次！小琉球碧雲寺觀音佛祖是當地重要信仰，是許多琉球鄉親心靈依歸。過去觀音媽遶境都只在島上，今年首度跨過台灣海峽，24、25兩日到東港遶境，是300年來首次「渡海慈航」，將是東港、琉球兩地的宗教盛事。

屏東縣長潘孟安說，小琉球有三多：廟宇多、船長多、校長多。琉球人長期靠捕魚為生，培育出許多優秀船長，技術高超，全世界的港口都有琉球人。也因大海無情，琉球人只能寄託神明保佑，島上廟宇林立，其中碧雲寺觀音佛祖更是信眾繁多、香火鼎盛。

去年琉球鄉公所舉辦第一屆觀音佛祖文化祭活動，希望將島上豐富的宗教文化結合觀光，讓更多遊客認識。今年第2次舉辦，因有許多琉球子弟長期在外奮鬥打拼、旅居他鄉，為了庇佑及撫慰旅外遊子，擲筊經碧雲寺觀音媽同意後，舉辦首次渡海慈航。

觀音佛祖將於24日渡海到東港遶境，25日返鄉安座，期間東港七角頭及各廟宇將共襄盛舉；由於今年正值東港東隆宮三年一科的迎王祭，地方宗教能量早已蓄勢待發，結合首次觀音渡海慈航，將成為兩地的宗教盛事。

今年觀音佛祖文化祭將於4月1日到5日在琉球鄉碧雲寺及三隆宮等地舉行，包括朝山跪拜、觀音聖誕祝禱祭典、新舊爐主天公爐迎送祭儀、摸彩等活動，現場也有陣頭才藝團體及傳統樂團表演，歡迎大家一起參與。

(中時)

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