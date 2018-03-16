竹市幸福街角廣場4月底亮 相弧狀砌法令人驚艷

2018年03月16日 18:10 中時 陳育賢

為打造無障礙、步行友善環境，新竹市政府改造側門停車空間為「街角幸福廣場」，地板鋪面設計以稜角方正紅磚拼貼打造，精準度極高的「弧狀砌法」工法令人驚豔，4月底啟用後將串連護城河邊圍牆、美術館、228公園，成為市區新亮點。

市府指出，針對中央路、府後街交叉口原市府禮堂停車場的整建工程，其中街角幸福廣場預計4月底啟用，工程整合納入市府「步行城市」計畫範圍，未來將串接城隍廟、東門圓環、隆恩圳、護城河、綠園道等舊城區步行脈絡，提供市民更寬敞、舒適的都市步行空間。

設計師林聖峰表示，紅磚是新竹舊城區早期很重要的建築元素，具耐久性優點，街角廣場藉重複交錯圓弧排列，構成複合結構，可提高整體強度，穩定及平均傳遞荷重穩定能力，除軟化磚體四四方方剛性，也提升古樸美觀，質感上更呼應州廳、美術館復古風情。

砌法上則嘗試塑造流動意象，以圓形線條軟化周邊都市空間，輔以座椅及樹燈營造不同層次燈光效果，打造市民共享舒適步行空間。

都發處長吳堂安則表示，傳統技術經過構思，也能藝術化，這個空間過去當作市府員工汽、機車停車場太久，改造後的幸福街角廣場，除打造無障礙、友善步行空間，市府打開圍籬後，希望改變傳統機關冷峻印象，成為兼具古典美學的步行與休憩環境，歡迎民眾大手牽小手，一起來市府散散步。

(中時)