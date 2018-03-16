馬英九今明兩天遊花蓮行程大公開！ 網：期待馬和周美青「合體」

馬前總統今天去拜訪「蓮霧王」黃進文先生，學習如何採蓮霧。(取自馬英九臉書)

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中時電子報

3月初才為震後的花蓮拚觀光的前總統馬英九，今天又再造訪花蓮，也是2天1夜遊。他今晚第一個行程，就是要參觀東大門夜市。

馬英九在臉書表示，明天一早，他要參加花蓮市公所舉辦的「2018環抱幸福」健走活動，然後繼續在花蓮市區趴趴走，刺激消費，推銷觀光。這個周末，歡迎大家一起來花蓮玩！

3月16日（五）花蓮行程

20:30　參觀東大門夜市／起點：花蓮市重慶路與博愛街口。

3月17日（六）花蓮行程

07:30　參加「2018環抱幸福、健康齊步走」健走活動／花蓮太平洋公園曙光廣場。

10:30　參觀「松園別館」／花蓮市水源路26號。

11:45　品嘗「液香扁食」／花蓮市信義街42號。

13:00　參觀金三角商店街／起點：花蓮市中山路、中華路口。」

馬前總統說，這禮拜他還利用空檔去了一趟屏東，和小琉球漁會的老友們對飲高粱、到萬丹鄉農會大啖紅豆美食，還去拜訪「蓮霧王」黃進文，學習如何採蓮霧。

網友回應說：「如果馬英九再加上周美青『手牽手』！肯定『倍多分』！期待「合體」！」、「超感心！」、「這周在小琉球巧見馬總統。」、「昨天在外面讀書的時候，看到馬總統的車隊經過哦！」

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(中時電子報)

文章來源：馬英九臉書

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