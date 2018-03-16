達文西手術摘尿路上皮癌　傷口僅5公分

2018年03月16日 18:16 中時 葉書宏

雙和醫院泌尿科醫師高偉棠描述尿路上皮癌的確診方式。（葉書宏翻攝）

58歲蔡姓婦人有定期洗腎的病史，因如廁發現血尿，進而前往雙和醫院就診，經儀器與切片檢查，確診罹患「尿路上皮癌」，為避免癌症轉移復發，醫師進行達文西泌尿系統全切除手術，病人術後第二天即可下床，目前恢復狀況良好。

雙和醫院泌尿科醫師高偉棠表示，蔡婦的病症需切除器官包括雙側腎臟、輸尿管、膀胱、子宮及骨盆腔淋巴結，整體摘除器官為6至7公斤。若依傳統手術開刀範圍需從胸骨開至恥骨，傷口約20至30公分，手術需耗時5至10小時，術後需兩天後才能下床。

因應現代醫療科技的發展，蔡婦選擇達文西手術，達文西手術耗時5小時以內，同時傷口僅5個各約1公分的小洞，總傷口面積僅5公分，手術出血量約500 cc，不僅傷口小、疼痛較少、出血量少，術後也不必擔心需定期追蹤的問題。

高偉棠表示，尿路上皮癌最常見的症狀是偶發性血尿、腰痛等，一旦病人有厭食、體重減輕、倦怠乏力、發熱、盜汗、咳嗽時，或有洗腎的病史，應更嚴謹評估癌症是否有轉移的可能

罹患尿路上皮癌病人有9成曾有無痛血尿的經驗，排尿過程無疼痛感和不舒服，據台灣醫學會統計，台灣罹患尿路上皮癌的病人每年約新增1000例，發生率為美國的5倍以上，也比日本、新加坡、菲律賓等國高出4至5倍之多，且國外男性發病率是女性的2倍。

高偉棠表示，台灣不僅發生率高，在性別比較上，女性亦較男性多，女性發生率為52％，男性為48％。尿路上皮癌早期發現早期治療，病人的5年存活率可達9成，血尿是身體發出的一種警訊，民眾應儘速前往泌尿科就醫，查清楚原因。

(中時)