蔡英文總統：每年以智財盈餘鼓勵發明人

蔡英文總統今天接見「2017第十三屆國際傑出發明家獎」國內得獎人。（中華創新發明學會提供）

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蔡英文總統今天接見「2017第十三屆國際傑出發明家獎」國內得獎人，他除了肯定所有發明人的創新發明與貢獻，更指示經濟部、智慧財產局應跨部會合作，討論將每年智財盈餘，用於鼓勵為我國爭光的發明人。

台灣發明每年在國際穿金戴銀，成績亮眼外，也深化國際外交，蔡英文今天是上任以來首度接見發明家，在與得獎者座談時表示，台灣科技與產業要發展，需要更多的人才。

蔡英文總統致詞表示，「國際傑出發明家獎」已邁入第13屆，她要感謝「中華創新發明學會」及「台灣國際發明得獎協會」每年從各領域評選出優秀的得獎者，並致力推廣他們的作品，讓許多發明得以登上國際舞台。

中華創新發明學會總會長吳國俊指出，根據經濟部智慧財產局105年的年報，歲入約39億2800萬，歲出16億400萬，16億用來推動智權及科技發展大約5億，用來鼓勵參與發明展的補助經費卻只有250萬左右，兩項差距不成比例，希望政府未來能增加補助發明人參與國際發明展的費用，讓創新發明的路走的更長更遠。

去年獲得波蘭華沙國際發明展金牌獎與特別獎的空軍航空技術學院的空軍上校徐子圭，研發可檢視電線是否短路的塗劑，只要在電線或延長線上塗上一小段，短路電線會立刻變色，民眾能提早淘汰，預防電線走火，成為首位獲得波蘭國際發明展的空軍上校，今天也特別受到總統表揚。

徐子圭表示，近年每年參加不下10場的發明競賽，均為台灣掙得光榮及做好國民外交；但近年中國大陸及泰國政府等，不斷大量經費及人力挹注發明創作及國際參賽，相對國內政經環境等因素，無論經濟部或教育部，補助不僅不足甚至縮減，已經影響現有發明人創造的動力及發展。

(中時)

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