美核潛艦大進補！裝備戰斧飛彈增至40枚

2018年03月16日 18:24 中時電子報 何宜玲

美國海軍想要大幅提升Block V維吉尼亞級核潛艦的攻擊力，計畫增加25.6公尺長的新艙段，讓這艘核潛艦的攻擊力，從原本只能搭載12枚飛彈，大大提高至能夠裝備40枚飛彈的戰力。美軍估計2026年，現役的俄亥俄級核潛艦(SSGN)年屆退休，這艘目前海軍最好的核動力潛艦「Block V維吉尼亞級核潛艦」將接替上陣！

根據美國《國家利益》(The National Interest)網站報導，美軍為了提升海面下的火力，讓指揮官有更多攻擊範圍可以選擇，開始規劃讓美國海軍最好的核動力潛艦「Block V維吉尼亞級核潛艦」擁有新型飛彈發射管，建造「維吉尼亞有效載荷模組」(Virginia Payload Modules)。

美國海軍最近與通用動力電船公司(General Dynamics Electric Boat)簽署一項7億美元(約新台幣204億元)協議，啟動了添購「Block V維吉尼亞級核潛艦」項目的計畫。

開發人員說，這個「維吉尼亞有效載荷模組」將於2020年後開始使用，屆時核潛艦將增加25.6公尺長的新艙段，可以容納戰斧(Tomahawks)飛彈的數量從原本的12枚，提高到40枚，戰力大幅飆升。

「維吉尼亞有效載荷模組」新增的艙段，將添加4 個發射管，每個發射管各可攜帶7枚戰斧巡弋飛彈，讓Block V核潛艦上擁有的飛彈數量，大幅提升至40枚。美國海軍說，希望這項計畫在2026年前裝備完成，以便接替現役的俄亥俄級核潛艦執行任務。

(中時電子報)