鄧志偉熱身賽火燙 蔗總：跟往年真的不一樣

鄧志偉甩肉10公斤，盼新球季一掃低潮再出發。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

鄧志偉過去是統一獅期待的重炮，但他這兩年狀況低迷，大部時間都能待在二軍，不過，鄧志偉心態今年改變再出發，經過春訓跟熱身賽，總教練「蔗總」黃甘霖也有感鄧志偉的改變，蔗總今(16日)熱身賽前，直言「鄧志偉心態改變，跟往年真的不一樣。」

鄧志偉職棒生涯前四年，年年打出10轟，但近兩年低迷，去年在一軍出賽13場，打擊率1成11、上壘率2成；他向來引以為傲的炮管也消失，長打率僅1成11，且生涯首度整季沒敲出全壘打。這樣的低迷表現，讓鄧志偉決心要改變。

「兩年低潮，再這樣下去，很快就會被淘汰。」鄧志偉坦言，是近年的低潮，讓他決心要改變，改變的第一步，就從改造身體開始。鄧志偉去年11月底開始，積極進行減重計劃，他說，「原本晚餐都要吃很飽，現在就減量，且盡量不吃宵夜。」

要改變長期習慣，並不容易，鄧志偉說，一開始真的很痛苦，「去吃飯想夾肉，想到吃下去前面努力都會白費，就又放回去。」減重約4個月，鄧志偉成功甩掉近10公斤，體重減輕讓他守備移動更加順暢，「之前二軍教練周廣勝說，我左右移位不好，現在減重動起來真的有差。」

鄧志偉除了減重，秋訓時也針對打擊修正，「秋訓的時候，外籍打擊教練覺得我打擊有些準備動作太多餘，做了一些修正，打擊策略也有調整。」鄧志偉調整有成，熱身賽至今3場打下來，打擊率高達5成，近兩戰上陣都有全壘打演出。

蔗總讚賞鄧志偉，今年心態改變，狀態維持得很好，對工作更有責任感，他跟黃恩賜是熱身賽至今，表現讓人驚豔的兩名選手。蔗總直言，鄧志偉打擊有找到自己的策略，尤其守備進步，更是一大改變，期許成為獅隊的一壘吸塵器，「希望志偉延續好表現，增加球隊的競爭力。」

鄧志偉聽到教練的讚賞，表示會盡力表現，不過沒特別給自己設定成績目標，「一切按部就班，目標就是要強迫自己做對的事。」談到熱身賽的表現，鄧志偉認為，大家其實都打很好、目標一致，為球隊也為自己，現在的表現，代表之前的辛苦都沒有白費。

(中時電子報)

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