新漢公司 全台第一家高階機器人控制器製造廠

新北市長朱立倫16日走訪位於中和區的新漢股份有限公司。（葉德正翻攝）

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消費模式與產業結構隨著物聯網產業發展逐漸改變，新北市長朱立倫16日走訪位於中和的「新漢股份有限公司」，新漢從電腦設備製造業成功轉型為智慧機器人系統解決方案廠商，目前已於義大利、日本、美國、英國等國成立多間子公司，積極佈局全球市場，是新北享譽業界的跨國企業。

新北市經發局指出，今年邁入第26年的新漢，以自有品牌「NEXCOM」行銷國際，公司成功轉型為各領域智慧解決方案研發廠商，應用範疇橫跨物聯網、智慧交通、智慧醫療、智慧商業、智慧製造(機器手臂)、車載電腦、數位電子看板等，且獲得國際客戶肯定。

期中數位電子看板解決方案即應用在日本大阪火車站及新加坡機場，亦有大型連鎖店採用新漢的智慧商業解決方案。

智慧醫療領域，新漢也發展出獨步業界的智慧型洗腎機資料判斷及自動記錄技術，能夠取代原先洗腎室繁瑣且成效不彰的人工化紀錄方式。

新漢也在2017藉優異的控制器與關鍵軟體核心技術，突破以日本與歐洲為主的機器人控制器市場，攜手美商恩納基(Energid)推出最新高階7軸機器人，成為全球第3家，也是全台第一家推出此項產品的廠商。

朱立倫表示，新北市擁有全國最大的製造業聚落，工廠數超過2萬家，數量居全國之冠，龐大的群聚能量能即時因應瞬息萬變的產線、材料、製程需求，非常適合產業深耕發展。

朱立倫說，新漢憑藉優異的產業垂直整合能力，透過鏈結全球供應鏈及研發人才領先的技術，讓公司由製造業成功轉型為智慧解決方案廠商的標竿案例，可供境內企業借鏡，也希望新漢豐沛的智慧製造能量能帶動更多新北企業創新升級，提升競爭力。

(中時)

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