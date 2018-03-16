《中時晚間快報》四方向八政策 因應惠台31措施

2018年03月16日 18:24 中時電子報 綜合報導

◎四方向八政策 因應惠台31措施

針對中共對台31項措施，行政院定調「名為惠台，實則利中」，並正名為「對台31項措施」，行政院副院長施俊吉表示，31項措施目的是從台灣引進技術、資本及人才，協助大陸解決經濟發展遭遇困難。政府則以「壯大台灣、無畏挑戰」回應，並提出四大方向及八大政策因應，善用優勢，自信面對。

◎黑心包裝水 回收空瓶裝水再賣

食品藥物管理署會同高雄市政府衛生局及相關單位在高雄市李姓民眾住處，查獲回收包裝飲用水「丹○之水(綠葉)」及「丹○之水(橘葉)」等2項產品空瓶，再將空瓶清洗後充入簡易過濾處理的自來水，混裝成瓶裝水成品銷往小吃部、餐館與酒店等地。

◎是否簽署「台灣旅行法」 白宮稱川普尚未決定

美國白宮15日表示，川普總統尚未決定是否會簽署允許推動美台各個層級官員互訪的《台灣旅行法》。白宮發言人桑德斯說，「尚未做出最後決定，我們會讓各位知道」。

◎莫文蔚出道25周年巡演 新單曲橫掃音樂榜冠軍

金曲歌后莫文蔚「絕色莫文蔚巡迴演唱會」15日首次在寶山廣播電視台彩排，作為出道25周年的慶祝，此次全新巡回演唱將揭開「絕色莫文蔚」的神秘面紗，與所有歌迷一起分享她魅力四射的音樂人生。她日前推出的新單曲〈慢慢喜歡你〉，不僅橫掃各音樂數位榜冠軍，她在輕柔的聲線中展現的「鐵肺輕功」，更是在網路掀起翻唱熱潮，儼然帶起一股「慢熱」風潮。

(中時電子報)