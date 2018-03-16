淡水阿嬤走失6天 下午楓樹湖山區奇蹟尋獲

陳姓婦人今天下午在楓樹湖山區被登山客尋獲。（譚宇哲翻攝）

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中時
警消協助將陳姓婦人送醫。（譚宇哲翻攝）
陳婦家屬在臉書社團中發文感謝各界協尋。（譚宇哲翻攝）

失蹤6天的淡水阿嬤找到了！家住新北市淡水區的77歲陳姓婦人11日下午在淡水山仔頂路走失，焦急的家屬報案後連日在網路社團上發起協尋，終於在今天下午1時許在楓樹湖山區一帶尋獲陳婦，陳婦被發現時身體虛弱但生命跡象穩定，已送往淡水馬偕醫院觀察，讓家屬終於放下心中大石。

陳姓婦人是在11日下午被家屬發現走失，家屬連日搜山未果，14日在網路上發文指出，婦人患有失智症，偶有暫時性忘記、時空錯亂情況，平時有可能到楓樹湖、淡水老街或漁人碼頭等地，失蹤當天身穿金黃色運動毛衣、酒紅色運動褲、手提傳統菜籃，盼民眾協尋。

今天下午1時許，有登山客行經淡水區楓樹湖3之2號附近一處山坡地時，發現赤著雙腳的陳姓婦人虛弱坐在地上，趕緊通報警消協助將陳婦搬運下山就醫。

警消表示，陳婦被發現時意識清醒，但全身虛弱無法行走，經救難人員入山協助搬運，已送至淡水馬偕醫院觀察，至於陳婦失蹤原因及連日來行蹤，仍待進一步了解。

陳婦尋獲後家屬也隨即在網路上發文說：「謝謝這有愛的地方，謝謝淡水人們的力量，謝謝大家善心轉發和祈禱祝福，結合網路有愛的力量，讓搜救協會和專業的善心人士能夠看到協尋文章，有了你們才能順利獲尋。」

(中時)

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