地主不滿收購價過低 市議員盼：市府多協助

新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮；部分地主不滿收購價格，號召近200人在活動會場外抗議。（葉書宏攝）

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新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮；部分地主不滿收購價格，號召近200人在活動會場外抗議。（葉書宏攝）
新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮；部分地主不滿收購價格，號召近200人在活動會場外抗議。（葉書宏攝）
新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮；新北市長朱立倫（左起）、台北市副市長林欽榮動土。（葉書宏攝）

新北市政府與台北市政府今（16日）上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮，由新北市長朱立倫、台北市副市長林欽榮主持，會場外有地主不滿收購價格過低，號召近200人抗議。新北市議員邱烽堯表示，期盼市府本著照顧市民的心態，可以多多協助地主與北市府間的溝通，不要讓地主權益受損。

金城機廠CQ870區段標為萬大線第一期最後一個發包工程，總經費105.8億元，包括11.82公頃的金城機廠、莒光車站、1.1公里長的明挖覆蓋隧道，以及第一期工程中9個車站的電梯電扶梯工程，機廠基地範圍位於土城區延壽路以東，金城路三段北側農業區，預計2025年完工。

台北市捷運局目前已完成約50％的土地面積，採用協議價購方式徵收，尚有一半地主對原本農業區和保護區的土地徵收價格認為不合理。地主不滿收購價格過低，號召近200人在會場外舉白布條、標語抗議，他們不時呼喊口號，痛批市府收購過程草率，明顯違憲。自救會長江鴻壽表示，聯開案是個騙局，地主根本無法獲得合理利益，宛如美河市翻版。

邱烽堯表示，地主們認為協議價格過低，對於地主而言相當不公平，期盼市府本著照顧市民的心態，可以多多協助地主與北市府間的溝通，不要讓地主權益受損。

(中時)

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