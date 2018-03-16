不獵殺也能護農 滿州獵人將組隊持槍驅趕獼猴

2018年03月16日 18:30 中時 謝佳潾

滿州鄉長余增春（左一）將在下週成立「滿洲鄉護農守衛隊」，在合法規範下召集獵人持獵槍驅猴。（謝佳潾攝）

有獵人身份的滿州農友傅仁義（左）、潘榮富（右），將加入鄉公所下週成立的「滿洲鄉護農守衛隊」。（謝佳潾攝）

滿州鄉「猴害農損」問題，不僅長年無解、如今還更棘手，有鄉代不捨農民一再血本無歸，氣得提出撲殺辦法，但多數人覺得手段太野蠻有爭議，鄉長余增春也強調護農不忘人道，因此決定下週成立「滿洲鄉護農守衛隊」，在合法規範下召集獵人持獵槍驅猴。

余增春指出，鄉內目前有25位合法持槍原民、25支合法獵槍，屆時將由這批獵人組隊協助農民驅趕獼猴，而成隊的經費將無上限，因農民所受的委屈實在太多，不僅猴害嚴重，梅花鹿也是問題，他們的辛酸不是用錢可衡量的，公所有責任全力協助。

有獵人身份的農友潘榮富說，獼猴的「入侵時間」是白天，梅花鹿則接在晚上登場，換言之，農作幾乎24小時都受動物破壞，且牠們不是吃而是玩，此外，獼猴太聰明，別說圍電網無效，牠是連鞭炮都不怕，因此若不再祭出強烈手段，農民該怎麼辦，誰不想和平共處？

余增春強調，成立守衛隊絕不是要對獼猴趕盡殺絕，而是依野保法第21條規定，保育類野生動物有危害農林作物，在緊急情況下，未及報請主管機關處理者，得以主管機關核定之人道方式獵捕。

恆春警分局表示，根據《槍砲彈藥刀械管制條例》規定，合法持槍者持合法槍械作業不犯法，如獵人持獵槍狩獵，因此若身份或槍枝的合法性有一項不符，警方仍會依法究辦。

(中時)