海峽兩岸醫師爭奪戰 金錢與環境大對決

海峽兩岸上演醫師爭奪戰，衛福部長陳時中要改善醫療環境留人。（資料照片，陳志祥攝））

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中時

對於行政院因應中國大陸31項惠台措施有關醫療部分，衛福部將持續改善台灣醫療環境，從解決醫糾、增加收入、修改醫療法與提供中國大陸執業環境訊息4大方針著手，希望中國大陸的影響變小、為台灣留住人才。

衛福部長陳時中表示，環福部將會持續改善國內的醫療狀況，包括重症人力協調、支付標準表等，也會進行修改醫療法，更要醫療機構提撥年度盈餘5％，改善醫事人員薪資與福利；另外，醫師納入勞基法盼能明年準時上路。

醫事司長石崇良進一步解釋，中國大陸對台31項措施關於醫生到對岸執業、應考等項目，這些在2007、08年已經陸續開辦，不是新的做法，過去以來，這些措施的影響台灣醫師人力不多，如今短期內也不會有太大影響。

「台灣的醫療環境要與全世界競爭，不是只有對岸，台灣要把人才留住。」石崇良指出，針對目前醫療環境問題，首先要解決醫糾的處理，醫療事故爭議處理法已經送院，拚立院本會期通過；為了留下急重症醫師，健保會逐年調整給付，提供合理報酬。

另外，修改醫療法也很重要，石崇良說，要對醫療機構年度結餘提出5％做為員工福利報酬，希望立院本會期審查通過。而很多醫生對大陸執業環境不清楚，醫事司會讓資訊公開透明，讓國內醫師不要受到傷害。

中國大陸過去開放時期，國內醫師申請換照的人數最多3、400人，去年更只有200人申請，石崇良認為，真正前往中國只有10％左右、大約1、20人，大部分是「假日飛刀手」而已，國內醫生還是很在意中國大陸醫療風險。

(中時)

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