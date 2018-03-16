身體跟不上舞步 「水晶男孩」姜成勳喊悶

2018年03月16日 18:34 時報周刊 張毓琪

愛吃的姜成勳買了很多伴手禮，還特地學習台語「幫我包起來」。盧禕祺攝

水晶男孩主唱姜成勳暌違19年再次訪台，愛吃美食的他迫不及待買了很多伴手禮，還特地學台語「幫我包起來」，不過他坦言發音可能不標準，講完這句話後，店家老闆一臉問號。

水晶男孩1997年出道，當年聲勢與H.O.T.並駕齊驅，2000年突然解散讓粉絲相當扼腕，姜成勳透露：「成員一直希望再次合體，但苦尋不到好的時機。」2016年韓綜《無限挑戰》主動找上他們，並舉辦游擊演唱會，水晶男孩也趁勢回歸。

提起這段機緣，姜成勳藏不住笑意，還一邊彈指一邊說：「人生就是Timing！」認為水晶男孩是個運氣很好的團體。

姜成勳雖很高興水晶男孩重組，但38歲的他不得不承認，體力大不如前，「我們很久沒跳舞了，雖然心理年齡還是10幾歲，但身體已跟不上了，很悶，但這就是現實。」

姜成勳出道以來外表變化不大，記者好奇他如何凍齡，他先開玩笑表示：「這是天生的，我有好父母嘛。」隨後才解答：「我喝非常大量的水，多到經常要跑廁所。」講完還提醒記者要多喝水。

他久未來台，但仍記得19年前台灣粉絲騎機車追他的畫面，心疼粉絲為他們淋雨，不過當記者告知現在歌迷改搭計程車追星後，這位凍齡男神也忍不住感慨：「時代真的變了。」

(時報周刊)