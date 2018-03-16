西塔街 韓風盡吹「小首爾」

2018年03月16日 18:34 中時電子報 瀋陽市旅遊委員會

關東這片土地上，自古以來興盛於此的民族燦若星漢，在一波又一波的融合中，多文化共存已是這片土地上特有的標誌。瀋陽，這座“一朝發祥地，兩代帝王都”的歷史古都，在古往今來的發展中，不斷汲取著各個民族的精華，融會貫通。

在瀋陽市內，有兩處比較大的朝鮮族聚居地，一處是皇姑區的明廉地區，另一處即是和平區的西塔。比起明廉的安靜，西塔可謂熱鬧非凡，這裡融合了朝鮮族的民族文化精華，是僅次於美國韓國街的世界第二大朝鮮族風情街。

“西塔”這一名稱來源幹附近的一座寺廟，在瀋陽的四周各建有一座塔，每座塔的旁旁邊各建有一座喇嘛寺院。這座“西塔”名為“延壽寺”，建於清崇德五年（1640）。乾隆皇帝曾為四寺題寫匾額，懸掛在四寺的大殿之上，“延壽寺”的匾額寫著“金栗祥光”四個字。

延壽寺。圖/瀋陽市旅遊委員會

1968年，西塔由於過分殘破而被拆除。在拆除西塔時發現了地宮，出士了包括佛像在內的一批珍費文物。1998年，為恢復“盛京八景”之一的延壽寺，瀋陽市建委籌措3000萬元專項資金，在原址上按照原貌進行複建，複建後的塔26.33米，塔基座占地256平方方米。延壽寺占地總面積4000平方米，山門、.天王殿、大雄寶殿，東西配殿共占地800多平方米。殿內雕樑畫棟，古樸壯觀。

“西塔”成為朝鮮族聚集區亦有百餘年的歷史。1904年，日俄戰爭爆發，日本在取得勝利後，為了在瀋陽侵吞土地而大肆興修鞏固勢力的設施。日本侵略者從朝鮮半島強行徵召了大量廉價勞動力，這些勞力的居住場所一部分被安置在西塔附近。雖然後來朝鮮最終擺脫了日本的統治，但是他們並沒有選擇離開這方水土，他們習慣了這裡的生活並開始繁衍生息。

西塔附近最有特色的要數西塔街，又稱朝鮮民族風情一條街，與太原街相齊名，但卻比太原街多了一些底蘊和沉澱。古樸的牌坊、穿著朝鮮族服裝的女性、經營朝鮮美食的菜館，都顯現出這條街是朝鮮族人聚居的地方。西塔商業街有著120多年的悠久歷史，孕育了獨特的民族風情，西塔街主軸兩側，形成了具有濃郁朝鮮族特色和韓國風情的休閒文化產業帶。西塔街白天客流照攘，入夜霓虹閃爍，這裡呈現出購物、美食，時尚的活力景象。在西塔街中部

向東延伸200多米，是朝鮮族風味市場。千菜、狗肉，各種朝鮮拌菜的佐料，以及各種朝鮮族燒烤用的爐具等，應有盡有，是沈用最大最全的朝鮮族風味市場。

西塔美食地圖。圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

除了市場售賣朝鮮族鳳味外，西塔街的百貨商店裡經營著各種各樣的韓國生活用品，位於西塔街最南邊的朝鮮族百貨大樓，主要出售朝鮮民族特色產品，包括食品、工藝品、日用品、服裝、床品等，種類豐富，這座建於1952年的蘇式大樓，是老瀋陽逛街必去的商店之一。

從“朝百”出門沿著西塔街往北走50米左右，就是西塔街上著名的飯店一牡丹館。這裡主打朝鮮族特色餐飲，最有特色的是朝鮮萬壽台歌舞團的歌舞表演。朝鮮族是個能歌善舞的民族，民族特色尤為顯著。在這裡吃飯的人們會感受到純正的朝鮮族歌舞。除了牡丹館，還有平壤館，綾羅島等，都極具朝鮮族特色。

西塔街是瀋陽第一一條不夜街，夜幕下的西塔街更顯繁華與熱鬧，一群群老人家在旁邊的公園裡唱起歌、跳起了舞所，吸了年輕的眼球。一家家朝鮮風味菜館，人頭攢動、推杯換盞。卡拉OK歌廳也特別1多，每到晚上，西達街上就會從不同地方傳來悅耳的歌聲，幾乎每家酒店、歌廳都是舞動的身影和好聽的朝鮮族歌曲。

20世紀90年代，西塔對韓國人也很有吸引力，尤其是那些第一次來西塔的韓國人，來到西塔基本都會大吃一驚，他們沒想到在異國瀋陽還有這麼一個和自己的國家如此相像的地方，來自韓國的遊客親地稱這裡為“北方小首爾”。

西塔夜經濟面蓋了商貿、住宿餐飲，居民服務、文化藝術、體育健身、休閒娛樂等眾多業態，已經形成瀋陽市朝鮮族的經濟、文化中心。如今，韓劇《來自屋屋的你》，著實讓金秀賢這位“都教授”火了。身邊顯著的例子是，你若是要趕著去西塔吃炸雞喝啤酒，不一定有位置。

在西塔街隨便一家門店，炸雞的口味都很正宗。這裡的口味以兩種為代表，醬汁和原味。原味的炸雞保留了雞肉鮮嫩的口感，新鮮炸制出的雞肉冒著熱氣，絲絲分明，滾燙於唇齒之間，酥脆而不膩。裹著醬計的炸雞則多了一份醬料的香醇，酸甜中略帶鹹的蒜香，口感濃郁，嚼勁足。配上一杯C ASS啤酒，留香爽口。

受到年輕人喜愛的還有四季皆宜的滋補品一一參雞湯。參雞湯由整個童子雞製成，在雞的肚子中加人糯米、人參、紅棗等食材燉至熟爛，蘸鹽食用。湯底濃郁鮮美，雞肉香嫩幼滑，浸滿肉香的糯米軟糯彈牙……米香、肉香、藥香，同時溢滿整個口腔，是藥食同補的難得美味。

不光是美食，經過多年的發展，西塔已經成為東北乃至全國朝鮮族的購物市場、勞務市場以及娛樂場所集中地。這裡曾創造出一個用民族風情帶動經濟發展的奇跡。西塔街正以嶄新的姿態示人，變的更具文化的致和氣息。

(中時電子報)

更多精彩內容盡在“魅力城市”APP，掃碼閱讀“傳奇盛京 福運瀋陽”電子畫冊