恆春半島洋蔥拚外銷　首櫃出發前往沖繩

2018年03月16日 18:36 中時 謝佳潾

恆春半島洋蔥拚外銷，農糧署南區分署長姚志旺（右三）16日現身大和蔬果生產合作社表達支持。（謝佳潾攝）

每年3、4月是恆春半島洋蔥盛產的季節，換言之，目前將走進「大量產期」，農糧署為幫農民穩住、甚至提高賣價，南區分署長姚志旺16日特地偕同恆春大和蔬果生產合作社舉行「外銷誓師大會」，將今年首批出產的洋蔥裝櫃並運至沖繩，宣告之後將每週運出1櫃，直至產期結束。

姚志旺說，目前的洋蔥的產地價格是每袋15公斤150元，算不錯，但不能不提防之後量產大出後的「狀況」，因此絕對需要幫農民多尋找其他管道進行銷售，而外銷就是管道之一且成效最佳，因為外銷的收購價至少比產地價高出2成，此外還能揚名國際。

農糧署指出，恆春洋蔥的香氣濃郁、口感爽脆，特別受到日本青睞，因此輔導農民團體推動的外銷量預計達1400公噸，讓甘甜鮮美的洋蔥走向國際市場。

南區分署進一步說明，今年恆春洋蔥因氣候乾燥適宜，洋蔥品質優良可耐儲存，室溫下可儲藏1個月以上，而洋蔥富含維生素B群、維生素C、鈣、鐵等，並含有硫化物與類黃酮等抗氧化物可增強抵抗力。

除了外銷，今年度恆春鎮、車城地區及枋山地區農會將攜手辦理恆春半島洋蔥產地直送的促銷方案，將直送到全國縣市鄉鎮農會及各機關團體，每袋15公斤裝的大球、中球價格為200元及180元，歡迎各級農會及機關團體多多採購。

(中時)