中市府爭取前瞻計畫 改善海線揚塵

2018年03月16日 18:56 中時 盧金足

為改善大甲區大安溪出海口揚塵問題，台中市府盼爭取中央前瞻計畫整治造林經費，一來維護國人健康，二來更能運用海埔新生地，帶動漁港附近產業發展，讓漁民有舒適的交易環境，串聯週邊梧棲漁港、高美濕地、三井outlet等景點，強化地方經濟發展。

建設局長黃玉霖表示，海埔造林工法困難、經費龐大，將向中央爭取前瞻計畫補助，除可讓海岸線獲得更佳保護，對空氣品質將有正面幫助。

「造林計畫前，須先將多年累積的飛沙和漁港清淤堆沙，整治成具一定高度的平台！」黃玉霖說，松柏漁港林帶狹窄，造林木不易相互保護，長成林木應有的高度，防風定沙的功能勢必大打折扣，本身也可能被飛沙掩埋。

建設局針對松柏漁港的造林木，可借助於人工沙堤墊高，更能發揮防風定沙保護漁港，不被飛沙淤塞，特殊工法有別於海岸造林就地整平的做法，必須更縝密規畫、全面性考量。

農業局長王俊雄強調，濱海地區面臨的環境是乾燥貧瘠的沙丘土壤、東北季風及伴隨季風而來的飛沙與鹽霧，濱海地區的造林挑戰比起內陸坡地而言，嚴苛程度超過百倍。

在這種環境進行造林工作，首要進行定沙，其次為減輕風力及改良土壤，同時整治沙丘、架設防風籬及施用有機肥，造林需選用能耐風、耐旱及耐鹽的樹種，營造海岸防風林，守護海岸線及改善在地農漁民作業環境。

(中時)