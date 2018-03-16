金城機廠用地協議價格爭議 新北：請台北市府多加溝通

2018年03月16日 18:50 中時 葉書宏

新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮；部分地主不滿收購價格，號召近200人在活動會場外抗議。（葉書宏攝）

新北市政府與台北市政府今（16日）上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮，由新北市長朱立倫、台北市副市長林欽榮主持，會場外有地主不滿收購價格過低，號召近200人抗議。

針對地主陳情訴求，新北市政府捷運工程局表示，金城機廠於2016年底召開用地取得公聽會，由台北市政府捷運工程局委託3家不動產估價師事務所，依不動產估價技術規則查估機廠範圍內土地協議價格，由新北市不動產估價師公會及台北市政府成立之委員會（包含專家學者及相關單位代表）審查通過，選取最高查估價格，於2017年7月起向機廠範圍內地主協議價購土地，目前已有半數以上地主簽約同意價購。

捷運工程局表示，部分原屬農業區及保護區之地主質疑台北市政府所提之土地協議價格低於目前公告土地現值，經查台北市政府估價過程尚符市價查估機制，惟仍有地主不滿意其協議價格，在開工典禮上，新北市長朱立倫指示，請台北市政府捷運工程局再與地主加強溝通。

另考量金城機廠座落新北市境內，為保障地主最大權益，亦指示新北市政府捷運工程局全力協助地主與台北市政府溝通，在法令合理的範圍內給予地主最大的補償，並加強說明選擇參加聯合開發之優勢，期望能促進本案協議價購成功，為地主及雙北市共創三贏局面。

(中時)