裸睡美人》高橋一生激吻嫩妹 櫻井友紀直呼被全世界討厭也值得

2018年03月16日 18:47 時報周刊 張毓琪

高橋一生與櫻井友紀有大尺度的激情野戰戲。天馬行空提供

高橋一生去年為日本知名雜誌拍攝一系列與外國女模激吻、貼胸性感寫真，引發搶購風潮，此次他則為電影《裸睡美人》獻出大銀幕床戲初體驗，與櫻井友紀兩人在樓梯間、攝影棚忘情激吻，甚至在霓虹燈圍繞、空無一人的頂樓，直接來場激情野戰。

高橋一生不只首度展現色氣滿滿的尺度大解放，從狂野到溫柔親吻與愛撫女方，就連私密地方也不放過，讓櫻井友紀害羞地表示，「自己大概會被全世界的女性討厭吧。」

挾帶著高橋一生的超高人氣，《裸睡美人》在日本上映前，與女性雜誌合辦的ㄧ場特映會，竟吸引了近4000人報名，人氣爆棚，高橋一生的表現也完全沒讓人失望，被日本媒體盛讚「高橋一生從影以來最性感的演出。」

本片也是櫻井友紀和高橋一生首次合作之作，櫻井直呼「是一段非常幸福的時光」。初次見面時也絲毫沒有距離感，就像電影中的角色頻率立即對上的感覺一樣，很快就拉近關係，就連待機時也聊著「哪裡的拉麵比較好吃？」等無關拍攝的話題，完全沒有因為大量的親密床戲而緊張或不安，櫻井友紀也大讚高橋一生，是一個非常出色的演員，與本人合作後，就能明白他能獲得如此超高人氣，其實一點也不意外。本片現正在台上映。

(時報周刊)