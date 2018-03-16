高醫大檳榔成癮論文 躍登國際期刊

2018.03.16　高雄市　▲高雄醫學大學環境醫學研究中心教授李建宏（如圖）與中國醫藥大學環境質體與疾病研究中心教授葛應欽共同研究顯示，檳榔是成癮物質，首度躍上國際期刊 。（呂素麗攝）

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2018.03.16　高雄市　▲高雄醫學大學環境醫學研究中心教授李建宏（中）研究檳榔成癮論文登上國際期刊，同樣研究檳榔的高醫大臨床醫學研究所客座教授Dr.Osborne（右）及環境醫學研究中心主任吳明蒼（左）說，真的很不容易。（呂素麗攝）

一般人都知道嚼檳榔會成癮，但是國際醫學期刊卻未將檳榔列為成癮物質；高雄醫學大學與中國醫藥大學共同建構的亞洲檳榔聯盟的研究顯示，吃檳榔具有單一面向結構的成癮特質，符合成癮者診斷標準，此檳榔成癮研究論文今年3月發表在影響因子高達15的國際期刊JAMA Psychiatry，為全球第1篇確認檳榔為成癮物質的研究。

高雄醫學大學環境醫學研究中心、公共衛生系教授李建宏與中國醫藥大學環境質體與疾病研究中心教授葛應欽共同建構的亞洲檳榔聯盟，以台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922位吃檳榔民眾為研究對象研究顯示，檳榔習慣性的嚼食具有單一面向結構的成癮特質，符合美國精神醫學會第5版精神疾病診斷與統計手冊（DSM─5）「物質使用疾患」的診斷標準，確認檳榔是成癮物質。

李建宏16日發表檳榔成癮研究論文，他說，吃檳榔以東方人居多，西方人不吃檳榔，對檳榔很陌生，2015年國際物質使用期刊（Addiction）列出的全球成癮物質，包括咖啡 、香煙、酒等，竟然沒有檳榔，讓他很不以為然；事實上，檳榔是全球第4大使用率最高的精神影響性物質，嚼檳榔成癮性已是亞洲的新興趨勢。

李建宏形容檳榔是被忽視的「孤兒疾病」，他說，研究結果顯示，86％的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，即成癮者，台灣檳榔族成癮比例為70.8％，嚴重檳榔成癮者的口腔癌前病變風險高達153.4倍。

李建宏認為，「不重視就不會去研究」，他將檳榔成癮研究論文發表國際期刊，期盼檳榔成癮能受到國際重視。

高醫大校長劉景寬說，希望透過研究確認檳榔成癮的問題，協助提供正確診療，減少口腔癌的發生。

(中時)

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