影》壹週刊發行量銳減停刊 黎智英「傳媒王國」殞落？

2018年03月16日 18:54 中天 李宗芳 、胡瓊文、中時電子報／ 李函縈 、胡瓊文、中時電子報／

壹週刊發行量銳減將停刊 黎智英「傳媒王國」殞落！

繼出版28年的香港壹週刊停刊後，台灣壹週刊也於3月14日發行最後一期紙本雜誌後，將轉型成網路媒體。回顧壹傳媒老闆黎智英的一生，白手起家打造知名服飾品牌，並在1990年代進軍媒體。然而隨著傳統紙媒的經營日漸困難，發行量、廣告量雙雙銳減的狀況下，黎智英只能停刊止血。

現年70歲的黎智英出生於廣州，1960年偷渡到香港，白手起家創立服飾品牌─佐丹奴，賺進第一桶金。轉戰媒體業，爆料內容辛辣造成轟動，迅速在香港打出一片江山，還將版圖拓展到台灣，讓黎智英躍升成為港台兩地「媒體大亨」。

壹傳媒旗下的壹週刊、蘋果日報，分別在2001年及2003年進軍台灣，帶進香港狗仔偷拍文化，報導羶色腥內容，揭發不少名人緋聞內幕引發爭議。其中天王周杰倫更是與壹傳媒槓上，公開呼籲抵制。儘管屢遭撻伐、官司不斷，但壹傳媒的獲利能力仍高居台灣平面媒體之冠，再加上黎智英投資房地產有成，內湖8千坪廠辦土地、大安區豪宅、陽明山農舍等，坐擁百億資產。

但隨著媒體型態改變，在面臨經營瓶頸，連年慘賠的情況下，讓黎智英曾兩度想出售台灣壹傳媒，最終只賣掉電視台。如今壹週刊發行量、廣告量雙雙銳減，黎智英只能改變出版方式，未來改朝網路發展。

(中天)