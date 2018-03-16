影》壹週刊發行量銳減停刊 黎智英「傳媒王國」殞落？

壹週刊發行量銳減將停刊 黎智英「傳媒王國」殞落！
友善列印
中天
、胡瓊文、中時電子報／
壹週刊發行量銳減將停刊 黎智英「傳媒王國」殞落！

繼出版28年的香港壹週刊停刊後，台灣壹週刊也於3月14日發行最後一期紙本雜誌後，將轉型成網路媒體。回顧壹傳媒老闆黎智英的一生，白手起家打造知名服飾品牌，並在1990年代進軍媒體。然而隨著傳統紙媒的經營日漸困難，發行量、廣告量雙雙銳減的狀況下，黎智英只能停刊止血。

現年70歲的黎智英出生於廣州，1960年偷渡到香港，白手起家創立服飾品牌─佐丹奴，賺進第一桶金。轉戰媒體業，爆料內容辛辣造成轟動，迅速在香港打出一片江山，還將版圖拓展到台灣，讓黎智英躍升成為港台兩地「媒體大亨」。

壹傳媒旗下的壹週刊、蘋果日報，分別在2001年及2003年進軍台灣，帶進香港狗仔偷拍文化，報導羶色腥內容，揭發不少名人緋聞內幕引發爭議。其中天王周杰倫更是與壹傳媒槓上，公開呼籲抵制。儘管屢遭撻伐、官司不斷，但壹傳媒的獲利能力仍高居台灣平面媒體之冠，再加上黎智英投資房地產有成，內湖8千坪廠辦土地、大安區豪宅、陽明山農舍等，坐擁百億資產。

但隨著媒體型態改變，在面臨經營瓶頸，連年慘賠的情況下，讓黎智英曾兩度想出售台灣壹傳媒，最終只賣掉電視台。如今壹週刊發行量、廣告量雙雙銳減，黎智英只能改變出版方式，未來改朝網路發展。

(中天)

周杰倫槓上《蘋果》狗仔，公開抵制
相關新聞│爆黎智英下令《蘋果日報》大裁員？!
相關新聞│《蘋果日報》砍掉一半高層
高醫大檳榔成癮論文 躍登國際期… 台東利卡夢梅之宴邁入20周年 國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。