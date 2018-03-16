錫伯族家廟 一個傳奇民族史詩中的「聖殿」

2018年03月16日 18:47 中時電子報 瀋陽市旅遊委員會

東北的少數民族，多來自白山黑水之間，在漫長的文明步履中，備受山林的眷顧。在瀋陽眾多少數民族中，有一支驍勇善戰的民族，他們從大興安嶺的密林遷徙到呼倫貝爾的草原上，從草茂水美的草原來到繁華的都市盛京，又肩負保家衛國的使命跨過長長的蒙古高原抵達新疆，留下一段段可歌可泣的民族史，這便是錫伯族。

坐落在瀋陽市中心的錫伯族家廟，伴隨古城瀋陽已經走過300餘年。這座莊嚴大氣的古樸建築緊鄰皇寺，是中國現存唯一一座錫伯族家廟，這裡所承載的民族情結，格外厚重。

錫伯族的祖先，在漫長的歲月中，一直生活在大興安嶺東部的山區和草原，以放牧和打獵為生。明萬曆二十一年(1593)，蒙古科爾沁部聯合錫伯、葉林、哈達、烏喇、輝發、卦爾察、朱舍裡、訥殷八部，以抗擊後金努爾哈赤，結果九部兵敗，史稱“九部之戰”。此後，努爾哈赤用安撫手段，先後將包括錫伯部在內的科爾沁蒙古眾部落編入蒙軍旗。

錫伯部族人十分善戰，請朝初期，皇太極為穩定錫伯人，將聚居一處的錫伯人逐步分派到各地去駐防。康熙年間，為加強防務的需要，朝廷又將錫伯兵丁連同家小近8000人分三批遷入盛京。此後，盛京的錫伯人一年比一年多起來。

太平寺。圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

錫伯人大都信仰喇嘛教，但盛京卻沒有一個他們做佛事的固定場所。康熙四十六年(1707)，盛京的錫伯人籌集60兩銀子，在皇寺附近買了五間房子，找來匠人塑造了佛像，又從京師(北京)請來了甘珠爾經(大藏經) 108部，創立了太平寺，既錫伯家廟。由於錫伯族人敬仰關公，家廟裡又特供關公雕像，於農曆六月初十關公生日，與五月十三關公單刀赴會之日祭關公兩次。這樣，每年錫伯族家廟在農曆春節，四月初八佛誕節和關公的兩個祭日都是廟門大開，有隆重的廟會，太平寺一時間成為盛京香火鼎盛的聖地之一。

圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

寺院坐北朝南，有前後兩進院落。寺內主要供奉釋迦牟尼、八大菩薩、四大天王等佛像。嘉慶八年(1803)，佐領華沙布在大殿前的東西兩面，刻立了錫伯文、漢文兩座石碑。碑文不僅記載錫伯族家廟的創立、擴建和修繕的經過，還記載了錫伯族遷到盛京及編入八旗的經過，把300 多年錫伯族歷史保存了下來。這兩座石碑，如今尚有一座，被收藏于瀋陽故宮博物館裡。在正殿的正中懸掛著“錫伯家廟”四個燙金大字的匾額，是咸豐年間駐守盛京的錫白族協領色普鏗額敬獻。

生活在盛京地區的錫伯人，發展迅速，同入關之後愈加腐化的滿族官兵不同，錫伯人一直保持著旺盛的生命力和戰鬥力。乾隆二十九年(1764) 的農曆四月十八日，清朝政府從盛京等地徵調錫伯族官兵1018人，連同他們的家屬共3273人，由滿族官員率領，西遷新疆的伊犁地區進行屯墾戍邊。

西遷官兵出征的前一天，西遷官兵及家屬與送行父老兄弟姐妹親戚故友齊集在太平寺“錫伯家廟”，共進了離別飯，共飲了離別酒，為戎裝西遷的同胞餞行。次日清晨，錫伯族官兵及其家屬，告別了家鄉的父老鄉親，踏上了西遷的漫漫征程。經過一年零五個月的艱苦跋涉，到達新疆的伊犁地區。

錫伯族雕塑。圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

抵達新疆的錫伯族人一直是戰時從征，平時生產，過著准軍事化的生活。200多年來，為保衛邊疆、平定內亂、抵禦外侮、建設邊陲均做出了很大貢獻，也為民族歷史寫上了傳奇的遷徙一頁。從此，每年農曆四月十八日，在瀋陽錫伯族家廟和新疆錫伯村屯的族人，都要聚集一起來紀念錫伯族西遷的歷史。尤其是瀋陽錫伯族家廟，更成為兩地錫伯同胞內心中共同的

精神家園。

(中時電子報)

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