捷運土地收購爭議 立委江永昌：勿霸王硬上弓

新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮；部分地主不滿收購價格，號召近200人在活動會場外抗議。（葉書宏攝）

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新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮，由新北市長朱立倫（右）、台北市副市長林欽榮（左）主持。（葉書宏攝）
新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮。（葉書宏攝）
新北市政府與台北市政府16日上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮；新北市長朱立倫（左起）、台北市副市長林欽榮動土。（葉書宏攝）

新北市政府與台北市政府今（16日）上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮，由新北市長朱立倫、台北市副市長林欽榮主持，會場外有地主不滿收購價格過低，號召近200人抗議。

立委江永昌說，捷運建設可帶來交通便利、減碳環保等效益，但需徵收私有土地作為使用，而徵收向來引起許多爭議及陳抗，台北市政府捷運工程局應更積極友善和地主達到雙向溝通，新北市政府也應居中協調扮演腳色，沒罔顧新北市民權益，否則徵收用地取得困難將造成捷運建設進度延宕。

江永昌建議台北市政府公開完整的6份鑑價報告書，供社會大眾檢視，而非只公布部分鑑價報告書，並宣稱已充分反映市場價格，在資訊不透明的狀況下，難怪地主會認為這是賤價收購，造成雙方無法達成共識，且部分的報告書顯有疑義，土城區金城路三段臨路寬35米的精華土地居然是拿中和區灰磘、洪爐地深山土地做為比較估價，另外新北市政府也於3月12日針對此徵收案召開地價評議委員會，目前還未公開結果，地主盼望新北市政府能捍衛市民權益。

江永昌進一步指出，捷運萬大線莒光站（LG08A金城機廠）占地近12公頃，私有地占9成以上將近百分之百，然而現況尚未取得大部分土地，卻大動作召開動土典禮，此舉只會刺激地主讓雙方溝通雪上加霜，台北市及新北市政府真的該好好再思考該如何讓徵收更圓滿，不要嘴巴說和地主溝通，實際是霸王硬上弓。

(中時)

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