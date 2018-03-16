緊急會員大會 足協不開了

中華足協16日於官網上公告，暫停原訂17日舉行的緊急會員大會。（官網翻攝）

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中時電子報
／台北報導

在國際足總（FIFA）來信要求中華足協暫停所有改選相關工作後，足協原本仍要於17日召開「緊急會員大會」，討論章程第8條第3項之「會員權利」，不過最後還是緊急剎車，16日在官網公告表示：「因教育部體育署來函要求暫停，暫緩辦理。」

事實上，體育署在14日得知FIFA發函要求足協暫停改選相關工作，待FIFA與亞足聯（AFC）之聯合代表團來台處置後，就行文要求足協暫停17日要舉行的會員大會，以免在疑義未解的情況下再添爭議。

然而，足協祕書長陳威任15日接受媒體訪問時，仍表示他們要改開的會員大會，欲討論之「會員權利」並非FIFA所指的選舉相關工作，希望透過緊急會員大會，在聯合代表團抵達前，展現出全體會員的意志與共識，將繼續和FIFA溝通。不過足協最終還是喊停，公告說法卻是體育署「兩天前」提出的要求。

足協副理事長龔元高則表示，根據團體會員所收到的緊急會員大會議程，討論議案只有「會員權利」一案，其中第4點說明提到：「針對本會章程第8條第3項是否適用於『參選人』資格認定，提請會員大會討論。」怎能說與選舉無關？幸好足協祕書處懸崖勒馬，否則恐遭FIFA更嚴厲之處分。

據了解，FIFA與AFC的聯合代表團最快於下周末抵達，待其釐清、確認選舉相關工作，並進行必要之公告程序後，足協改選最快也要4月中以後了。

(中時電子報)

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