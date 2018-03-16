宜蘭綠舞觀光飯店正式開幕 以「日式庭園 寧靜高雅」為核心讓旅客自宜蘭入境日本

2018年03月16日 19:12 工商 張佩芬

綠舞董事長藍俊德醉心田園，耗資30餘億建設綠舞。圖：張佩芬

湖畔VILLA。圖：業者提供

綠舞山景客房。圖：業者提供

綠舞執行長藍心瑩（圖中）向媒體介紹飯店設施。圖：張佩芬

藍心瑩在公司標誌前留影。圖：張佩芬

打造全宜蘭、全客層、新旅遊的業界新定位，五結核心新地標─綠舞觀光飯店今（16）日正式開幕。該飯店是四維航運（5608）創辦人藍俊德斥資30餘億，親自督軍打造的全台唯一日式庭園飯店，擁有「台版兼六園」美稱，要讓旅客「自宜蘭入境日本」，不用出國就可以享受日式度假優雅環境。

四維航業近年來成功整合旗下資源，全力進軍飯店產業，積極創造市場差異性與獨特性，並提供旅客更全面性、充滿樂趣的旅遊新體驗！全力拓展「全宜蘭、全客層、新旅遊」的業界新定位，首度以日式造景庭園與航海行程，打造全新「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，於今日(3/16)正式開幕！

為歡慶開幕宜蘭綠舞觀光飯店為展現「日式庭園 寧靜高雅」的品牌個性，特別編了一套「日本三線弦樂器演出」與「兒童芭蕾舞表演」，於飯店中庭舉辦。此外，現場設計了一個高達三米的巨型登機入口，展現出到日本即可一秒到日本的驚喜感，以表演展現宜蘭綠舞觀光飯店餐飲、住房和園區三大的最獨具之特色；此外，兒童舞者們代表著綠舞的小女孩品牌特色，以芭蕾舞蹈，向大家放送驚喜Say Hello！

「宜蘭綠舞國際觀光飯店」位處於宜蘭五結鄉，建築包括日式展演廳、美術館、綠舞湖，座落近於宜蘭縣中心，距離羅東轉運站僅需15分鐘車程，鄰近羅東夜市、冬山河及宜蘭各大都會區極具便捷交通優勢，是五結第一家五星等級的品牌飯店，綠舞更擁有絕佳的景點、位置的交通優勢，更擁有遊艇綠舞1號，提供貴賓航海行程，因此也相當看好開幕後營運表現，預計年底可達6成住房率，將綠舞增添新佈局並帶動整體營收動能。

宜蘭綠舞觀光飯店四面環景，整體設計採現代簡約的風格，共有95間景觀客房，10間Villa房型，同時擁有蝶舞咖啡廳、舞饌日式料理，另有多功能宴會會議廳…等多元且精緻的餐飲服務。無論在住宿體驗、餐飲宴會服務上，不僅提供專業親切服務更帶給每位旅客輕鬆、愜意的享受漫遊程。

宜蘭綠舞國際觀光飯店開幕，推出「暖身開幕迎歡慶」極景客房邀您搶先入住體驗！適用期間：即日起到2018/4/15(日)，專案內容：即日起至4/15預定平日入住，雙人客房享每房NT$4,999+10%起優惠(每日限10間)，即日起至4/15預定平日入住，預訂Villa享38折+10%優惠(每日限10間)。

(工商)