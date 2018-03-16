魏如昀跨界當作家 分享護樹三招助保育

2018年03月16日 19:16 中時 尤嬿妮

魏如昀前往台東植樹。（ innisfree提供）

魏如昀前往台東植樹。（ innisfree提供）

魏如昀將於26日發行個人首本圖文創作書《小事x小示》，對於晉級作家她相當興奮，「因為寫一本屬於自己的書，是我小時最大的夢想」！花東出身的她昨天受韓國品牌innisfree之邀，前往台東植樹，有鑒於連年風災，和台東海岸線逐年吞蝕陸地，造成沿岸居民離海越來越近，種樹保育土地刻不容緩，更令她感到此行極具意義！

老家在花蓮富里的魏如昀，懷念小時後每天「花蓮往返台東」，因奶奶經常騎著機車載她和姊姊魏如萱，只要10分鐘就可以抵達池上、吃有名的池上便當，這次她和innisfree企業一同下榻池上的酒店，路程中她分享了「伯朗大道」、「金城武樹」和最新的「蔡依林樹」（蔡依林合影的樹），當場化身專業地陪，讓韓國人士增廣見聞。

在花東成長的魏如昀對台東海岸林保育當仁不讓，同時分享「護樹三大招」，除了用iBook看書、把實體帳單改成電子帳單，她建議挑選化妝品時盡量選便於再生的紙盒，減少伐木量。這次在韓國企業邀請下，魏如昀親自前往台東植樹，栽下3棵樹並綁上緞帶，「因為我很會打蝴蝶結，也希望我能時時回來看我的樹長多高了」；她暱稱這3株樹為「魏如昀樹」，淘氣說：「歡迎大家到台東觀光時可以跟我合照喔！」

對於即將升格作家，魏如昀開心分享從小就幻想出書，沒想到去年接到皇冠出版社邀約，想為她量身打造出書，讓她喜出望外，花了9個月振筆疾書，寫下片刻心情，「有散文、也有不成押韻的新詩」，在書寫的過程中，魏如昀自述也得到療癒，所以她分享提筆的初衷是希望「用我的文字讓所有寂寞或低潮的人，得到安適的陪伴，就像深夜一盞溫暖的燈。」魏如昀《小事x小示》將於19日預購、26日發行，預計4月15日舉辦簽書會，詳情請密切注意各大媒體和魏如昀臉書粉絲頁。

(中時)