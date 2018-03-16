2018年03月16日 19:21 中天 邵鈺敏 、李孟昌 中時電子報／ 黃鈺潔 、李孟昌 中時電子報／

在台灣創刊17年的《壹週刊》，下個月4號將推出最後一期紙本後就要停止發行，精簡人力轉攻網路市場，相關企業蘋果日報也向北市勞動局通報資遣十多人。壹週刊把狗仔文化帶進台灣，踢爆不少名人醜聞，但也惹出相當多爭議，和不少被報導者對簿公堂。

影》創刊17年 壹週刊紙本將收攤 蘋果跟裁員

2001年壹週刊登台，創刊號揭露「佼寶戀」打響名氣，藝人隱私變銷售祭旗，從此狗仔愈來愈張狂，名人被激到「凍抹條」；2005年周董開車載侯佩岑，發現壹週刊跟拍直接下車嗆聲，羶色腥成了壹週刊主打，但也曾踢爆許多政治人物黑幕；2010年壹週刊報導陳致中召妓，妮可的身分讓國人八卦到最高點，後來陳致中提告敗訴，被法院認證召妓無誤，扁家成員都是上版面的常客，但壹週刊也曾踢到鐵板，報導連家內幕被告上法院，截至目前共賠七百萬，影射小S辦性愛派對也被判賠千萬。

影》創刊17年 壹週刊紙本將收攤 蘋果跟裁員

香港壹週刊紙本去年收攤，台灣壹週刊一度要賣給富商黃浩但沒有成功，登台17年後紙本也要說再見，同屬壹傳媒的《爽報》及《蘋果日報》，分別爆出喊卡和裁員20%傳聞，蘋果社長陳裕鑫對此表示否認，北市勞動局透露2月至今 蘋果通報資遣12人，雖然不是大量解雇卻也浮現危機。

(中天)