Ford推出駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360

Ford推出駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360，幫助人們更安全、更自信地行駛於繁忙的交通路況。福特六和提供

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Ford推出駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360，幫助人們更安全、更自信地行駛於繁忙的交通路況。大部分的Ford全球新戰略車款將於2019年開始搭載這項尖端駕駛輔助科技，並在多數亞太市場導入。

根據Ford在2016 智慧通勤調查中顯示，亞太地區有36%的駕駛者對通勤時交通堵塞和難以找到停車位感到不便。另有23%的駕駛人表示通勤時間是他們一天當中最困擾的部分。台灣則有近三成的駕駛者對於通勤時的繁忙路況感到不便。

Ford全球市場總裁Jim Farley表示：「儘管現今車輛的安全性比以往來的可靠，但駕駛者仍舊因擔心發生事故而備感壓力。這即是Ford致力於讓Ford Co-Pilot360™這項尖端駕駛

輔助科技更為廣泛應用的原因之一。」

Ford Co-Pilot360包含自動緊急煞車功能(Automatic Emergency Braking, AEB)，即是具備行人偵測 (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection)的Pre-Collision Assist主動安全防護輔助煞停系統。此系統可在特定的行車速域內偵測及作動，當系統偵測到可能碰撞的情形，將閃爍警示燈並發出警示音。若駕駛者未做回應，系統將主動介入四輪的煞車系統，以降低與車輛或前方行人的正面碰撞衝擊。

「不論是開車或走路，現在的用路人容易分心，例如步行在馬路中央的時候同時發簡訊，這樣的狀況在繁忙和擁擠的亞洲城市更加嚴重。」Ford汽車公司亞太區產品開發副總裁Trevor Worthington表示：「這樣的交通狀況讓駕駛者必需更注意並預測下一步可能發生的狀況，也因此產生壓力。而我們相信Ford的自動化科技能夠讓駕駛者安全地享受用車時光。」

另一項搭載於Ford Co-Pilot360駕駛輔助科技中的功能為結合跟車煞停/起步輔助系統及車道導正輔助系統(Lane Centering)的ACC Stop & Go主動式定速巡航。當系統作動時，可控制車輛的油門、轉向和煞車，並讓車輛以設定的速度定速行駛，以維持與前車的安全跟車距離，並讓車輛保持在車道內。儘管如此，駕駛者仍然需將雙手放置於方向盤上，否則系統會發出警示音提醒。

Ford將在未來五年內於全球投資5億美元，以擴大新的駕駛輔助和安全科技的研發，持續推出新的駕駛輔助科技。隨著駕駛控制更加自動化，Ford將致力於簡化科技，讓這些科技

更符合駕駛者的使用習慣和期待。

研究人員在密西根州迪爾伯恩市的Ford VIRTTEX駕駛模擬器上測試許多新科技的用戶體驗，並且使用已經在全國進行過數十萬英里測試的電池模擬程序來運行新系統。舉例而言，Ford工程師最近就在全國針對一套最新的雷達和攝影機科技套件進行了超過65萬英里(約104萬公里)的測試。這項工作也將成為一個重要的心理建設，幫助人們更加了解並接受自動駕駛汽車。

(中時)

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